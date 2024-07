Brüssel wirft Peking vor, seine Autohersteller mit enormen Subventionen zu überhäufen, die zu künstlich niedrigen Preisen und unlauterem Wettbewerb führen.

Die Europäische Kommission hat bestätigt, was schon vorher festzustehen schien: Ab dem 5. Juli werden hohe Zölle auf in China hergestellte batteriebetriebene Elektrofahrzeuge (BEVs) erhoben - eine folgenschwere Entscheidung, die die Beziehungen zu Peking neu definieren und Vergeltungsmaßnahmen gegen europäische Hersteller nach sich ziehen könnte.

Der Anfang Juni angekündigte Schritt ist das Ergebnis einer eingehenden Untersuchung, bei der festgestellt wurde, dass die gesamte Lieferkette von in China hergestellten BEVs, sowohl von inländischen als auch von ausländischen Unternehmen, mit Subventionen gefördert wird. Öffentliche Gelder wurden überall entdeckt, so die Beamten, von der Gewinnung von Rohstoffen, die für die Herstellung von Batterien benötigt werden, bis hin zu den Schifffahrtsdiensten, mit denen die fertigen Produkte an die europäischen Küsten gebracht werden.

Der schiere Umfang der Subventionen ermöglicht es den chinesischen Herstellern, ihre BEVs zu deutlich niedrigeren Preisen anzubieten als die in der EU hergestellten, wo die Energie- und Arbeitskosten viel höher sind. Dieser Preisunterschied hat zu einem raschen Anstieg der Importe von in China hergestellten BEVs geführt: von 3,9 % Marktanteil im Jahr 2020 auf 25 % Ende 2023, so die Kommission.

Diese Welle von Billigimporten stellt eine "drohende wirtschaftliche Schädigung" der EU-Wettbewerber dar, die zu unhaltbaren Verlusten führen und mehr als 12 Millionen direkte und indirekte Arbeitsplätze gefährden könnte, warnt die Kommission.

Zölle sind daher notwendig, um den durch Subventionen gewährten Vorteil auszugleichen.

Der am Donnerstag veröffentlichte Beschluss sieht differenzierte Zölle vor, die je nach Muttergesellschaft, Jahresumsatz und vermuteter Höhe der erhaltenen Subventionen berechnet werden. Sie werden zusätzlich zu dem bestehenden Satz von 10 % erhoben.

BYD: 17,4%

Geely: 19,9%

SAIC: 37,6%

Andere BEV-Hersteller in China, die an der Untersuchung mitarbeiteten, aber nicht einzeln in die Stichprobe aufgenommen wurden: 20,8%

Andere BEV-Hersteller in China, die nicht mitgearbeitet haben: 37.6%

Die Einführung der Maßnahmen wird vorerst nur vorläufig sein. Die Zollbehörden werden von den chinesischen Exporteuren keine Barzahlung, sondern Bankgarantien verlangen, was bedeutet, dass die Endkunden möglicherweise nicht sofort eine Veränderung in ihrem Geldbeutel spüren.

Die Mitgliedstaaten werden in zwei Wochen eine erste Abstimmung abhalten, die jedoch nicht bindend ist und nur dazu dient, das politische Umfeld zu testen. Die Zölle bleiben in Kraft, bis im November eine endgültige Entscheidung getroffen wird, die die Länder mit einer qualifizierten Mehrheit blockieren könnten.

Deutschland und Ungarn gehören zu den Ländern, die sich wahrscheinlich dagegen aussprechen werden, auch wenn sie möglicherweise nicht die erforderliche Anzahl an Stimmen erreichen, um die Initiative zu Fall zu bringen. (Mindestens 15 Mitgliedsstaaten.)

In der Zwischenzeit werden Brüssel und Peking mögliche Lösungen erörtern, mit denen die dauerhafte Einführung von Zöllen verhindert werden könnte.

"Wir setzen unsere intensiven Gespräche mit China über eine für beide Seiten akzeptable Lösung fort. Jedes Verhandlungsergebnis unserer Untersuchung muss die Bedenken der EU klar und vollständig berücksichtigen und den WTO-Regeln entsprechen", erklärte Valdis Dombrovskis, der für Handel zuständige Vizepräsident der Kommission, in einer Erklärung.

Die Hoffnungen auf einen Durchbruch sind jedoch gering. Peking hat die Untersuchung in Form und Inhalt angefochten und bezeichnete sie als "nackten protektionistischen Akt", der "die so genannten Subventionen künstlich konstruiert und übertrieben hat", und versprach, "alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die legitimen Rechte und Interessen der chinesischen Unternehmen entschieden zu verteidigen".

Im vergangenen Monat leitete das chinesische Handelsministerium eine Antidumping-Untersuchung von Schweinefleischimporten aus der EU ein, ein Schritt, der weithin als Vorspiel für Vergeltungsmaßnahmen angesehen wird. Die Landwirtschaft und die Luftfahrt gelten als die Sektoren, die am stärksten von Pekings Zorn betroffen sind.