Der ungarische Ministerpräsident ist überraschend in der ukrainischen Hauptstadt Kiew angekommen.

WERBUNG

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán ist in der ukrainischen Hauptstadt Kiew angekommen. Dies bestätigte ein Sprecher gegenüber dem ungarischen Medium Index. Er sagte, dass der ungarische Regierungschef Gespräche mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj führen wird.

Dies ist Orbáns erster Besuch in der Ukraine seit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine im Februar 2022. Am Vortag bestätigten ungenannte Quellen in Budapest dem britischen Guardian, dass der Besuch nach Verhandlungen über die Rechte der ungarischen Minderheit in der Ukraine vereinbart wurde. Eine Einigung wurde dem Guardian zufolge erzielt und als Erfolg verkündet.

Ungarn hat erst gestern die rotierende EU-Ratspräsidentschaft übernommen. Letzte Woche nahm die EU Beitrittsgespräche mit der Ukraine und der Republik Moldau auf. Orbán hat sich gegen die Kandidatur der Ukraine ausgesprochen und gedroht, sie zu blockieren. Seine Regierung hat auch die Bemühungen der EU behindert, dringend benötigte Finanzmittel an die Ukraine zu leiten.