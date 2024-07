Tausende Französinnen und Franzosen sind in Paris auf die Straße gegangen, um gegen eine rechtspopulistische Mehrheit im französischen Parlament zu demonstrieren. Doch das Land ist gespalten.

WERBUNG

Tausende haben sich in Paris versammelt, um gegen die Ergebnisse der ersten Runde der Französischen Parlamentswahlen zu protestieren. Le Pens rechtspopulistisches Rassemblement National erhielt die meisten Stimmen.

Gewerkschaften, unabhängige Medien und Bürgerorganisationen unterstützten die Demonstration und riefen die Wähler auf, den Erfolg der Rechtsextremen in der für Sonntag angesetzten zweiten Runde der Wahlen zu verhindern.

Das Rassemblement National war in der Vergangenheit für Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus bekannt

Viele befürchten, dass ein Sieg der Rechtsextremen die bürgerlichen Freiheiten einschränken könnte. Das Rassemblement National war in der Vergangenheit für Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus bekannt.

Salomé Hocquard, Vizepräsidentin der Nationalen Union der Studenten Frankreichs (UNEF), erklärte, dass die Fremdenfeindlichkeit des Rassemblement National sie besonders beunruhgt.

Wenn morgen die Rechtsextremen gewinnen, weiß ich nicht, was aus meinen ausländischen Kommilitonen (...) werden wird. Salomé Hocquard Vizepräsidentin der Nationalen Union der Studenten Frankreichs (UNEF)

"Wenn morgen die Rechtsextremen gewinnen, weiß ich nicht, was aus meinen ausländischen Kommilitonen, den Binationalen, die stigmatisiert werden, den LGBTQ-Personen, den Farbigen, was aus den Frauen werden wird. Denn die extreme Rechte ist der Feind all dieser Menschen".

Eine Massive Mobilisierung der Wähler könnte die absolute Mehrheit des Rassemblement National verhindern, doch die Verdrossenheit der Wähler ist eine große Hürde

Es besteht die Chance, dass das Rassemblement National bei einer massiven Mobilisierung der Wähler die absolute Mehrheit im Parlament am kommenden Sonntag nicht erreichen wird. Aber die Verdrossenheit der Wähler ist eine große Hürde.

Laïla Idtaleb, Vertreterin der französischen Menschenrechtsliga (LDH) forderte die französischen Bürger dazu auf, wählen zu gehen.

Die Rechtsextremen sind an den Toren der Macht. Laïla Idtaleb Vertreterin der französischen Menschenrechtsliga (LDH)

"Ich verstehe, dass die Leute die Nase voll haben. Wir sind es alle leid, bei jeder Wahl gegen die Rechtsextremen zu stimmen, aber diese ist nicht wie die anderen, denn die Rechtsextremen sind an den Toren der Macht und in der Lage, eine absolute Mehrheit zu erlangen."

Die Menschen im Herzen Frankreichs, auf dem Land, denken anders. Rémi Ein Wähler

Doch nicht alle sind mit der Botschaft der Demonstration einverstanden. Rémi, ein Wähler, sagte, dass die meisten Franzosen eine Regierung der Rechtspopulisten begrüßen würden.

"Es ist eine Kundgebung, die überhaupt nicht die allgemeine Geisteshaltung der Franzosen widerspiegelt. Es sind nur ein paar Leute, die sich zu diesem Protest zusammengefunden haben. Aber die Menschen im Herzen Frankreichs, auf dem Land, denken anders. Und die sind viel zahlreicher als das, was hier passiert."

Mehr als 49 Millionen registrierte Wähler werden sich am Sonntag zu den Wahllokalen begeben, um an einer entscheidenden Wahl in der französischen Geschichte teilzunehmen.