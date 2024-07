Die Exit-Poll geht von einer Mehrheit von 170 Mandaten für Labour aus. Weitaus drastischer ist der Einbruch der Tories.

Die britische Labour-Partei ist auf dem besten Weg, beachtliche 410 der 650 Sitze im Unterhaus zu gewinnen, was der Linkspartei eine der größten Mehrheiten in ihrer Geschichte beschert, wie die von Ipsos durchgeführte Exit-poll zeigt.

Sollte das Ergebnis bestätigt werden, wäre dies eine vernichtende Niederlage für die konservative Partei, die das Land seit 2010 unter fünf verschiedenen Parteivorsitzenden geführt hat.

Sollte das Ergebnis bestätigt werden, könnte Sir Keir Starmer - der ehemalige Chef der Anklagebhörde, der Jeremy Corbyn 2020 als Labour-Chef ablöste - bereits am Freitag Premierminister werden.

Für die Konservativen fährt Premierminster Rishi Sunak, der möglicherweise zum Rücktritt als Vorsitzender einer Partei aufgefordert wird, die größte Wahlniederlage seine Partei seit 1835 ein.

Politische Turbulenzen

Der Erdrutschsieg würde einen Schlussstrich unter fünf turbulente Jahre in der britischen Politik ziehen.

In diese Zeit fielen die Pandemie, der Krieg in der Ukraine und die hohe Inflation - und nicht weniger als drei konservative Premierminister, von denen zwei wegen großer Skandale zurücktraten.

Die kurzlebigste von ihnen, Liz Truss, war nur 49 Tage im Amt, nachdem ihre nicht finanzierbaren Versprechen von Steuersenkungen die Finanzmärkte in Aufruhr versetzt hatten.

Boris Johnson - der die letzten Wahlen im Dezember 2019 mit einer satten Mehrheit von 80 Sitzen gewonnen hatte - wurde aus dem Amt gedrängt, nachdem bekannt wurde, dass er gegen seine eigenen Covid-lock-down-Gesetze verstoßen hatte, indem er Partys in den Büros der Downing Street veranstaltete.

Die Umfragen sagten seit Beginn des Wahlkampfes einen Sieg der Labour-Partei im Mai voraus, wenn nicht schon vorher - aber das Ausmaß der Niederlage war nicht bekannt.

Sollten sich die Prognosen der Meinungsforscher bewahrheiten, wonach die Konservativen nur 131 Sitze erringen können, wäre dies ihr schlechtestes Ergebnis seit mindestens 1918, als die Dominanz der beiden modernen Parteien begann.

Was bedeutet der Labour-Sieg?

Starmers Sieg bedeutet, dass er mit der Regierungsbildung und der Ernennung von Ministern betraut wird. Seine deutliche Mehrheit im Unterhaus bedeutet auch, dass er in der Lage sein wird, Gesetze durchzusetzen, wofür eine einfache Mehrheit erforderlich ist.

Das Unterhaus von Westminster hat mehr Befugnisse als das House of Lords, das zumeist aus auf Lebenszeit ernannten Abgeordneten besteht, deren Änderungsanträge überstimmt werden können.

Der Regierungswechsel wird keine Kehrtwende in Sachen Brexit bedeuten, denn der neue Premierminister scheint nicht gewillt zu sein, die zermürbenden politischen Kriege um Europa zu wiederholen, die das letzte Jahrzehnt dominierten.

Starmer ist mit dem Thema vertraut, da er unter Corbyn als Schattenminister für den Brexit fungierte.

Einen Wiedereintritt in den EU-Binnenmarkt und die Zollunion oder die Wiedereinführung des freien Personenverkehrs schließt er jedoch aus.

Einige Analysten hoffen immer noch, dass die neue Regierung zusätzliche Stabilität oder wärmere Beziehungen zur EU in bestimmten Politikbereichen bringen wird.

In seiner neuen Funktion wird Starmer wahrscheinlich viele seiner europäischen Amtskollegen auf einem NATO-Gipfel in den USA am 9. und 11. Juli treffen, bevor er am 18. Juli Gastgeber der Europäischen Politischen Gemeinschaft ist.

Vertrautes Gesicht in der Hauptrolle

Ein bekanntes Brexit-Gesicht hat bei dieser Wahl eine Schlüsselrolle gespielt - Nigel Farage.

Farage war 20 Jahre lang Europaabgeordneter der euroskeptischen UK Independence Party, deren Wahlerfolg die Entscheidung für das Referendum 2016 entscheidend beeinflusst haben könnte.

Die Exit-Poll sagt voraus, dass Farages Reformpartei rund 13 Sitze erringen wird. Farage selbst konnte seinen Wahlkreis gewinnen und wird nach zahlreichen erfolglosen Versuchen zum ersten Mal ein Abgeordneter in Westminster werden.

Selbst in den Wahlkreisen, die sie nicht gewonnen hat, könnte die Reform den Konservativen Stimmen abgenommen haben, was die schlechte Situation für Sunak noch verschlimmert.

UPDATE:Dieser Artikel wurde um 23:24 Uhr mit den Ergebnissen der Exit Polls aktualisiert.

Diesr Artikel wurde um 6:12 Uhr aktualisiert, nachdem die Labour-Partei mehr als die Hälfte aller Wahlkreise gewonnen hat,