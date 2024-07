Von Mared Gwyn Jones in London

Die Unterhauswahl ist die erste seit dem offiziellen Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union.

Die Wahllokale in den 650 Wahlkreisen in England, Schottland, Wales und Nordirland haben seit 7 Uhr Ortszeit geöffnet. Es ist die erste Parlamentswahl im Vereinigten Königreich seit dem offiziellen Austritt des Landes aus der Europäischen Union.

Die Stimmabgabe wird bis 22 Uhr Ortszeit andauern. Dann wird eine erste Exitpoll veröffentlicht.

In der Nacht zum Freitag treffen dann die Ergebnisse aus den einzelnen Wahlkreisen ein. Es wird erwartet, dass die siegreichen Kandidaten in den frühen Morgenstunden bekannt gegeben werden.

Der konservative Premierminister Rishi Sunak wird seine Stimme in seinem Wahlkreis Richmond und Northallerton in Yorkshire abgeben, während der Labour-Chef Sir Keir Starmer in seinem Londoner Wahlkreis Holborn und St. Pancras.

Es ist die erste Wahl seit dem Neuzuschnitt der Wahlkreise im Jahr 2023. Bei dieser Änderung gewann England zehn Sitze hinzu, während Schottland und Wales zwei bzw. acht Sitze verloren. Die Zahl der Sitze in Nordirland wurde nicht verändert.

Es ist auch die erste Parlamentswahl, bei der die Wähler daran denken müssen, einen Lichtbildausweis mitzubringen, um ihre Stimme abgeben zu können. Im Mai wurde der ehemalige Premierminister Boris Johnson bei den Kommunalwahlen von einem Wahllokal abgewiesen, weil er die neue Regelung vergessen hatte.

Viele haben bereits per Briefwahl gewählt, obwohl berichtet wurde, dass einige Wähler ihre Stimmzettel am Vorabend des Wahltages nicht per Post erhalten hatten.

Schottische Politiker haben die Verzögerung schnell gerügt. Viele Schulen in Schottland haben bereits Sommerferien, so dass Familien, die ins Ausland verreist sind und vor ihrer Abreise noch per Post wählen wollten, dies nicht tun konnten.

Wie funktionieren die Parlamentswahlen im Vereinigten Königreich?

Es stehen 650 Sitze im Unterhaus zur Wahl, einer für jeden Wahlkreis.

Die Bürger wählen, wer ihren Wahlkreis im Unterhaus vertreten soll. Die Kandidaten kandidieren in ihrem Wahlkreises entweder unabhängig oder in der Regel als Vertreter einer politischen Partei.

Im Vereinigten Königreich wird nach dem Mehrheitswahlrecht gewählt, d. h. der Kandidat, der die meisten Stimmen in seinem Wahlkreis erhält, wird Abgeordneter. Das bedeutet auch, dass Parteien einen hohen Prozentsatz der nationalen Stimmen auf sich vereinigen können, aber trotzdem keine Sitze erhalten, wenn sie nirgendwo den ersten Platz belegen.

Die Partei mit der Mehrheit der Sitze im Parlament, mindestens 326, bildet dann in der Regel eine Regierung.

Wann werden wir die Ergebnisse erfahren?

Um 22.00 Uhr MESZ werden die britischen Rundfunkanstalten eine Exit-poll (Wahltagsbefragung) veröffentlichen, die eine - in der Regel recht genaue - Schätzung der Sitzverteilung liefert. Sie basiert auf der Grundlage einer Umfrage unter den Wählern von 133 über das ganze Land verteilten Wahllokalen.

Mit Eintreffen der Wahlergebnisse aus den 650 Wahlkreisen wird im Laufe der Nacht klarer werden, ob die Wahltagsbefragung korrekt war. Das Wahlergebnis sollte am Freitag gegen 6.30 Uhr Ortszeit vorliegen.