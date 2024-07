Nach russischem Beschuss: Sumy ohne Wasser und Strom

Russland greift weiterhin die Energieinfrastruktur der Ukraine an; die Zahl der zivilen Opfer in der Region Donezk steigt.

Die Region Sumy, die im Norden der Ukraine an Russland grenzt, wurde in Dunkelheit getaucht, nachdem russische Angriffe am Samstagabend die Energieinfrastruktur beschädigten. Nach Angaben der ukrainischen Behörden waren mehr als 100.000 Häuser ohne Strom. Die Drohnenangriffe auf Sumy unterbrachen auch die Wasserversorgung im Regionalzentrum.

Russische Medien berichteten unter Berufung auf einen Anführer des kremlfreundlichen sogenannten „Untergrunds“, dass russische Truppen über Nacht eine Raketenmunitionsfabrik in der Stadt angegriffen hätten, in der vor dem Krieg mehr als 256.000 Menschen lebten. In dem Bericht wurde nicht angegeben, welche Art von Waffe verwendet wurde. Ukrainischen Medienberichten zufolge ereigneten sich die Explosionen in der Stadt während eines Bombenalarms.

In der Region Donezk wurden 11 Zivilisten getötet

In der Region Donezk im Osten des Ukraine seien durch russischen Beschuss am Freitag- und Samstag elf Zivilisten getötet und 43 verletzt worden, sagte der Chef der regionalen Militärverwaltung Donezk, Vadym Filashkin. Fünf Menschen starben in der Stadt Selydowe südöstlich von Pokrowsk, die zu einem Brennpunkt an der Front wurde. Am Samstagmorgen berichtete der ukrainische Generalstab, dass ukrainische und russische Truppen im Laufe des Tages in der Nähe von Pokrowsk 45 Mal zusammenstießen.

Filashkin sagte, drei weitere Menschen seien in Tschassiw Jar getötet worden, einer strategisch wichtigen Stadt in der Region, die durch eine monatelange russische Offensive in Schutt und Asche gelegt wurde.

Am Donnerstag sagte ein ukrainischer Militärsprecher, ukrainische Truppen hätten sich aus einem Viertel am Stadtrand von Tschassiw Jar zurückgezogen. Die erhöhte Lage der Stadt verleiht ihr strategische Bedeutung, und Militäranalysten sagen, dass ihr Fall die umliegenden Gemeinden gefährden würde. Es könnte auch wichtige Versorgungsrouten der Ukraine gefährden und Russland seinem erklärten Ziel, die gesamte Region Donezk zu erobern, näher bringen.

Tschassiw Jar AP/Press service of 24 Mechanised brigade

Abschied von einem britischen Militärmediziner

Ukrainische Soldaten erwiesen am Samstag in Kiew einem britischen Sanitäter, der eine Wohltätigkeitsorganisation gegründet hat, die Frontsoldaten mit lebenswichtigen Hilfsgütern versorgt, die letzte Ehre.

Peter Fouché starb letzten Donnerstag „auf dem Schlachtfeld“, als seine Einheit sich mit russischen Truppen ein Gefecht lieferte, so sein Kollege von Project Constantine, einer Freiwilligengruppe, die seit 2022 Drohnen, Fahrzeuge, Uniformen und Lebensmittel zu ukrainischen Soldaten im Osten des Landes transportiert. Laut der Website der Organisation half sie auch bei der Evakuierung von 219 ukrainischen Soldaten aus Kampfgebieten.

Abschied vom britischen Sanitäter Peter Fouché Alex Babenko/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Bei der Trauerfeier trugen ukrainische Soldaten Fouchés Sarg über den Unabhängigkeitsplatz in Kiew. Fouchés Kameraden kämpften mit den Tränen, als sie sich zum Abschied aufstellten.

In einer am Montag veröffentlichten Erklärung nannte Galina Zhuk, die ukrainische Mitbegründerin des Constantine-Projekts, Fouché einen „Helden“ und dankte ihm für seinen „unermüdlichen Einsatz für die Ukraine und ihr Volk“.

Fouché aus dem Westlondoner Stadtteil Fulham, der dieses Jahr 49 Jahre alt wurde, half beim Aufbau eines Feldlazaretts in Kiew, bevor er Project Constantine gründete und sich dann der ukrainischen Armee anschloss. Seit der Invasion Russlands in der Ukraine im Februar 2022 sind mindestens fünf Briten, die als Freiwillige in der Ukraine arbeiteten, gestorben.

Beschuss russischen Territoriums

In Russland seien bei nächtlichem Beschuss von Grenzdörfern im Süden der Region Belgorod durch ukrainische Truppen zwei Zivilisten verletzt worden, sagte der Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow.

Das russische Verteidigungsministerium berichtete, dass seine Truppen über Nacht acht Drohnen über den Regionen Kursk und Belgorod abgeschossen hätten.

In der Region Krasnodar, die an die von Russland annektierte Krim angrenzt, meldeten lokale Behörden über Nacht Schäden durch herabstürzende Drohnentrümmer. Berichten zufolge lösten sie Brände in einem Öldepot und Treibstofftanks aus und beschädigten einen Mobilfunkmast.