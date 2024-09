Euronews-Exklusiv-Interview mit Maria Corina Machado: "Europa steht auf unserer Seite!"

Von Euronews

Warum Venezuela für Europa so wichtig ist, erklärt Oppositionsführerin Maria Corina Machado im Euronews-Exklusiv-Interview.

WERBUNG

Die Zukunft Venezuelas ist für die europäische Sicherheit von entscheidender Bedeutung - so Maria Corina Machado, Führerin der vereinten venezolanischen Opposition gegen die Regierung von Nicolás Maduro, im Interview mit Euronews. Machado appelierte auch an die EU und die Mitgliedsländer, welche wichtige Rolle sie beim Sturz des autoritären Regimes spielen sollten.

"Der Fall Venezuela ist für die Sicherheit der westlichen Hemisphäre so entscheidend und auf menschlicher Ebene so dramatisch, dass viele europäische Länder, die in Lateinamerika keine historische Führungsrolle haben, die Initiative ergriffen haben. Dies ist der Fall für Frankreich, für die Niederlande, das ist der Fall für Italien, und es ist der Fall für Deutschland", so Machado.

"Die Entscheidung des EU-Parlaments ist historisch"

Das EU-Parlament hat am Donnerstag einen nicht bindenden Entschluß gegen das Regime von Maduro verabschiedet und die Mitgliedsländer zur Anerkennung des venezolanischen Oppositionellen Edmundo Gonzalez Urrutia als "legitimen und demokratisch gewählten Präsidenten Venezuelas" aufgerufen.

González Urrutia dankte dem Europaparlament für seine Stellungnahme. Die Venezolaner wollten wie die Europäer in Freiheit leben, schrieb er im Onlinedienst X. Der Oppositionelle lebt seit Kurzem im Exil in Spanien.

"Was im EU-Parlament passiert ist, ist historisch und sehr wichtig für unseren Kampf. Es sendet uns die Botschaft, dass Europa auf unserer Seite steht. Wir sehen, dass der Großteil der Resolution von allen Gruppen angenommen wurde, einschließlich der Sozialisten. Wir sollten uns also nicht mit Nebensächlichkeiten aufhalten. Europa erkennt an, dass Maduro nicht gewonnen hat", sagt Machado gegenüber Euronews.

Zur Rolle der spanischen Regierung in der venezolanischen Frage meint Machado:

"Ich glaube, dass die spanische Regierung noch viel weiter gehen sollte, denn sie kennt die Wahrheit, ebenso wie andere Länder in Europa. Sie sollten Edmundo Gonzalez Urrutia als gewählten Präsidenten anerkennen. "

Festnahme westlicher Staatsbürger in Venezuela

Zwei Spanier, ein Tscheche und mittlerweile vier US-Bürger wurden seit Samstag in Venezuela wegen eines angeblichen geplanten Mordversuchs gegen Maduro festgenommen.

Die Behörden aller drei Länder wiesen die Vorwürfe aus Caracas zurück.