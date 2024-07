"Der Weg der Ukraine in die NATO ist unumkehrbar"

Auf dem NATO-Gipfel haben die Alliierten ihre unerschütterliche Solidarität mit der Ukraine bekräftigt und erklärt, das Land befinde sich auf dem „unumkehrbaren“ Weg zur Mitgliedschaft.

Euronews sprachen mit der stellvertretenden Ministerpräsidentin der Ukraine Olha Stefanishnya über den Weg ihres Landes in die NATO.

Olha Stefanishnya: Wir hatten eine sehr lange Diskussion und es gab keine Einigkeit, diese Entscheidung zu treffen. Aber ich denke, wir werden eine sehr klare Botschaft zur Mitgliedschaft hören – dass sie nicht zur Diskussion steht. Und ich hoffe, dass die Staats- und Regierungschefs nach der Entscheidung, die heute und morgen getroffen wird, Russland gegenüber sehr deutlich machen werden, dass die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine unumkehrbar ist. Und das ist ein sehr klares Signal an diejenigen, die dachten, dies könnte Verhandlungsmasse sein.

euronews: Das Problem ist, dass die Formulierung „unumkehrbar“ keine juristische Formulierung ist. Es kann rückgängig gemacht werden. Es kann jederzeit rückgängig gemacht werden. Die Ukraine ist also der Mitgliedschaft im Moment oder am Ende dieses Gipfels nicht näher gekommen.

Olha Stefanishnya: Sie könnte rückgängig gemacht werden, aber dazu müssten alle 32 Mitgliedsstaaten zustimmen.

euronews: Sind Sie am Ende dieses Gipfels zufrieden, dass die Ukraine alles hat, was sie braucht, um ihre Bevölkerung vor den Angriffen auf Krankenhäuser zu schützen, die wir Anfang dieser Woche erlebt haben?

Olha Stefanishnya: Natürlich brauchen wir noch viel mehr. Wir brauchen noch viel mehr. Und solange in der Ukraine Menschen sterben, werden wir uns nie in der Lage fühlen, uns vollständig vorzubereiten. Aber ich denke, es geht nicht um die Ukraine. Ich bin sicher, dass wir in dem Moment, in dem kein einziger russischer Soldat mehr auf ukrainischem Boden ist, sagen können, dass die Menschen in Sicherheit sind.

euronews: Ist das Problem mit den Beschränkungen für den Einsatz von Waffen auf russischem Territorium einigermaßen gelöst?

Olha Stefanishnya: Heute hatte der Präsident ein Treffen mit den Schlüsselländern und er konnte die Erlaubnis für die Ukraine erörtern, die russische Infrastruktur zerstören zu dürfen, um den Abschuss der Raketen zu ermöglichen, aber auch die militärischen Kapazitäten, die diese Angriffe ermöglichen. Das waren also die Treffen mit Großbritannien, mit Deutschland und mit beiden Parteien im US-Kongress.

Nach diesen Treffen wird es morgen ein Treffen zwischen dem Präsidenten der Ukraine und Präsident Biden geben. Dabei wird dies eines der zu besprechenden Themen sein.

euronews: Und haben Sie irgendwelche Pläne? Wird es eine Lockerung der Beschränkungen für die Ukraine geben?

Olha Stefanishnya: Ich bin sicher, wir sind auf dem Weg zu dieser Entscheidung, aber wir können jetzt noch keine wirkliche Vorhersage machen.

Das Gespräch führte euronews-Korrespondentin Shona Murray.