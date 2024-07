Seit Orbán von seinen umstrittenen Besuchen in Moskau und Peking zurückgekehrt ist, wird in Brüssel über einen Boykott spekuliert.

Die Europäische Kommission hat beschlossen, die sechsmonatige ungarische EU-Ratspräsidentschaft zu boykottieren. Sie reagiert damit auf die umstrittenen Reisen Viktor Orbáns nach Moskau und Peking, die weithin als Affront gegen die politische Einheit der Union angesehen werden.

"Angesichts der jüngsten Entwicklungen, die den Beginn der ungarischen Ratspräsidentschaft markieren, hat die Präsidentin (Ursula von der Leyen) entschieden, dass die Europäische Kommission nur auf der Ebene hoher Beamter bei informellen Ratssitzungen vertreten sein wird", teilte der Chefsprecher der Exekutive, Eric Mamer, am Montagabend mit .

"Der Besuch des Kollegiums bei der Ratspräsidentschaft wird nicht stattfinden", fügte er hinzu und bestätigte, dass die große Veranstaltung, die den Beginn jeder rotierenden Ratspräsidentschaft markiert, abgesagt wurde.

Bei seinem jüngsten Besuch in Moskau traf Orbán mit dem wegen Kriegsverbrechen gesuchten Präsidenten Wladimir Putin zusammen, um über den Krieg in der Ukraine zu sprechen und, wie der Premierminister sagte, "einen Dialog auf dem kürzesten Weg zum Frieden zu beginnen". Einige Tage später bombardierten russische Truppen ein Kinderkrankenhaus in Kiew.

In Peking lobte Orbán den "chinesischen Friedensplan" von Präsident Xi Jinping, den die EU als selektive Auslegung des Völkerrechts und Verwischung der Grenze zwischen Aggressor und Aggressor ablehnt. "China ist die einzige Weltmacht, die sich von Anfang an klar für den Frieden eingesetzt hat", sagte er und widersprach damit westlichen Bedenken, dass Peking die russische Kriegswirtschaft unterstützt.

Budapest besteht darauf, dass beide Reisen, die Orbán als Kapitel einer so genannten "Friedensmission" ankündigte, ausschließlich im Rahmen der bilateralen Diplomatie stattfanden. Doch der Zeitpunkt der internationalen Tournee, die Auswahl der Länder und die Verwendung des offiziellen Logos des ungarischen Ratsvorsitzes gaben Anlass zu heftigen Vorwürfen des Machtmissbrauchs und der Illoyalität.

Unabhängig davon nahm Orbán an einem informellen Gipfeltreffen der Organisation der Türkischen Staaten teil, zu der auch die "Türkische Republik Nordzypern" gehört, die nur von der Türkei anerkannt wird, was zu neuerlicher Verurteilung führte.

Seitdem wird in Brüssel über einen koordinierten Boykott spekuliert. Ein Diplomat sagte Euronews, der Plan sei, "Orbán weniger sichtbar zu machen".

Die Entscheidung der Kommission, die von Präsidentin Ursula von der Leyen getroffen wurde, bestätigt diese Gerüchte: Brüssel wird sich bis Ende des Jahres nicht auf höchster Ebene an den zahlreichen Veranstaltungen beteiligen, die Budapest plant.

Die formellen Ministertreffen, die in Brüssel und Luxemburg stattfinden, werden davon nicht betroffen sein, da ihre Organisation nicht von der rotierenden Präsidentschaft abhängt.

Der traditionelle Besuch des Kommissionskollegiums, der den Beginn einer neuen rotierenden Präsidentschaft markiert, wird in keinem Fall stattfinden.

Der ungarische Minister für EU-Angelegenheiten, János Bóka, sagte, die Präsidentschaft sei weiterhin zu einer aufrichtigen Zusammenarbeit" verpflichtet, um gemeinsame Herausforderungen" zu bewältigen.

"Die EU ist eine internationale Organisation, die von ihren Mitgliedsstaaten gegründet wurde. Die Europäische Kommission ist eine Institution der EU", sagte Bóka in den sozialen Medien.

"Die Europäische Kommission kann sich nicht die Institutionen und Mitgliedsstaaten aussuchen, mit denen sie zusammenarbeiten will. Basieren jetzt alle Entscheidungen der Kommission auf politischen Erwägungen?"

Die ungarische Ratspräsidentschaft begann am 1. Juli und wird bis zum 31. Dezember dauern.