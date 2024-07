Copyright Matt Rourke/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg erklärt am Ende des NATO-Gipfels in Washington, in den USA, dass China Russland entscheidend ermögliche, seinen Krieg in der Ukraine zu führen. Dies sei nicht ohne Konsequenzen für Chinas Interessen und seine Ruf bei den NATO-Ländern.