Von Euronews mit AP

Der Austausch war der 54. seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine.

WERBUNG

Russland und die Ukraine haben in ihrem jüngsten Austauschabkommen jeweils 95 Kriegsgefangene ausgetauscht. Der Austausch wurde sowohl vom ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj als auch vom russischen Verteidigungsministerium bestätigt.

Unter den freigelassenen ukrainischen Kriegsgefangenen befanden sich dem Kyiv Independent zufolge 49 Angehörige der Streitkräfte und unter anderem einundzwanzig Angehörige der Nationalgarde, zehn Matrosen, sieben Angehörige der Territorialen Verteidigung und fünf Grenzsoldaten.

Ein ukrainischer Kriegsgefangener zeigt den Daumen nach oben, als er nach einem Gefangenenaustausch an einem ungenannten Ort in der Ukraine für ein Foto posiert. AP/Ukrainian Presidential Press Office

Nach Angaben der ukrainischen Koordinierungsstelle für Kriegsgefangene hatten einige der am Mittwoch freigelassenen Gefangenen mehr als zwei Jahre in russischer Gefangenschaft verbracht. In einem Beitrag auf Telegram schrieb der ukrainische Präsident, dass der Gefangenenaustausch erneut von den Vereinigten Arabischen Emiraten vermittelt wurde. Das Land halte sowohl zur Ukraine als auch Russland "freundschaftliche Beziehungen".

Beamte aus der Ukraine und Russland stehen sich lediglich beim Austausch ihrer Gefallenen und Kriegsgefangenen gegenüber. Dem ukrainischen Ombudsmann Dmytro Lubinets zufolge wurden seit dem Russischen Angriffskrieg im Februar 2022 3.405 ukrainische Kriegsgefangene freigelassen.

Ehemaliger Kriegsgefangener beschuldigt freigelassenen Soldaten der Kollaboration

Laut der Ukrainska Pravda hat Viktor "Leleka" Lakhno, ein ehemaliger Kriegsgefangener, in einem Beitrag auf Instagram gesagt, dass Maksym Bobylev, der am 17. Juli aus der Gefangenschaft entlassen wurde, während seiner Gefangenschaft mit den Russen kollaboriert hat. Lakhno erklärte, Bobylev habe an der Misshandlung von Soldaten der Asow-Brigade teilgenommen und mit der Gefängnisverwaltung zusammengearbeitet. Bobylev stammt aus der Region Cherson und soll sich mit einem Folterer namens Kortik in einer Strafkolonie bei Olenivka angefreundet haben.

Diese Anschuldigungen werden durch Instagram-Nachrichten unterstützt, die Lakhno mit anderen Personen ausgetauscht hat. Die 35. Separate Marinebrigade, der Militärgeheimdienst der Ukraine (DIU) und das Koordinationshauptquartier für die Behandlung von Kriegsgefangenen untersuchen derzeit die Anschuldigungen. Die Brigade erklärte, dass, falls sich die Vorwürfe bestätigen, entsprechende Maßnahmen gemäß der geltenden Gesetzgebung ergriffen werden. Das Koordinationshauptquartier betonte, dass die Strafverfolgungsbehörden alle relevanten Umstände klären und die freigelassenen Verteidiger rehabilitieren werden.

Russische Kriegsgefangene werden nach Moskau geflogen

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums werden die freigelassenen russischen Soldaten zur medizinischen Behandlung und Rehabilitation nach Moskau geflogen.

Der Gefangenenaustausch war der 54., seit Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine im Februar 2022.