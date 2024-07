Neapel: Tote nach Balkonabsturz bei Sozialbau aus "Gomorrah"

Von euronews

Zwei Tote, 13 Verletzte, 2 Kleinkinder schweben in Lebensüber, 800 Menschen evakuiert - das ist die dramatische Bilanz nach dem gestrigen Einsturz eines Balkons der Vela Celeste, einem markanten Gebäude in Neapel.

In der süditalienischen Stadt Neapel ist in einer Sozialbausiedlung ein Balkon herabgestützt. Dabei sind zwei Menschen ums Leben gekommen, ein 29 Jahre alter Mann und eine 35 Jahre alte Frau

Mindestens 13 Menschen wurden verletzt, darunter mehrere Kinder. Die zwei- und vierjährigen Kinder schweben in Lebensgefahr. 800 Bewohner der Vela Celeste mussten nach dem Einsturz evakuiert werden.

Nach Angaben der Feuerwehr befinden sich keine Menschen unter den Trümmern. Als seine Mitarbeiter gestern kurz nach 22.30 Uhr eintrafen, stellten sie fest, "dass einige Metallstege aus noch zu klärenden Gründen zusammengebrochen waren und dass Menschen durch den Einsturz getroffen worden waren", sagte der Einsatzleiter der Feuerwehr.

Der für Drogenhandel und soziale Spannungen bekannte Wohnblock, bestehend aus sieben Gebäuden, wurden zwischen 1962 und 1975 errichtet. Viele derselben Bauart sind bereits abgerissen worden. Hier wurden vor einigen Jahren viele Szenen der Mafia-Fernsehserie „Gomorrha“ gedreht.

Der Einsturz ereignete sich im dritten Stock und zog auch die Galerien des zweiten und ersten Stocks mit in den Sturz.

"Es war eine sehr harte Nacht. Die Bilanz ist dramatisch", sagt Nicola Nardella, Präsident des Achten Stadtbezirks von Neapel, zu dem der Stadtteil Scampia gehört. Wir evakuieren etwa 800 Menschen. Wir müssen durchhalten", fügt er hinzu, nachdem er die Nacht vor Ort verbracht und die Rettungsarbeiten unterstützt hat.

È stata una nottata durissima. Il bilancio è drammatico. Ho passato la notte alla vela poi al tavolo prefettizio. Alle 12 30 sarò di nuovo in prefettura. Stiamo spostando 800 persone circa. Bisogna tenere duro. Posted by Nicola Nardella on Monday, July 22, 2024

Bei den Opfern handelt es sich um Roberto Abbruzzo, 29, der beim Aufprall starb, und Margherita Della Ragione, 35, die bei der Ankunft im Krankenhaus verstarb. Beide gehörten zur selben Familie. Die sieben verletzten Kinder im Alter von zwei bis acht Jahren werden mit verschiedenen Frakturen und Prellungen im Krankenhaus Santobono in Neapel behandelt.

Untersuchung eingeleitet: Sicherheit vor Ort erforderlich

"Wir sind zutiefst erschüttert über die Tragödie, die sich heute Abend in der Vela Celeste in Scampia ereignet hat. Ich habe die Rettungsmaßnahmen persönlich verfolgt und bin in der Nacht zusammen mit dem Präfekten zur Einsturzstelle gegangen, um die Lage zu prüfen und der Bevölkerung nahe zu sein", sagte der Bürgermeister von Neapel, Gaetano Manfredi.

Inzwischen hat die Staatsanwaltschaft Neapel eine Untersuchung eingeleitet, um die Ursachen des Einsturzes zu klären. Zu den glaubwürdigsten Hypothesen gehört die eines strukturellen Einsturzes, aber die Untersuchung wird erst nach einer Überprüfung durch die Feuerwehr erfolgen.

"Mein Beileid gilt den Familien der Opfer, verbunden mit einem Gedanken der Nähe zu den Verletzten und ihren Angehörigen. Ein Dankeschön an die Feuerwehr, die sofort eingegriffen hat, und an alle, die an den Rettungsmaßnahmen mitwirken", schrieb Ratspräsidentin Giorgia Meloni in den sozialen Medien.

Roberta Metsola, die kürzlich wiedergewählte Präsidentin des Europäischen Parlaments, äußerte sich ebenfalls zu dem Einsturz und drückte ihr Mitgefühl aus. "Meine Gedanken sind bei den Opfern, ihren Familien und den Verletzten - viele von ihnen Kinder - des tragischen Unfalls in Scampia. Ich danke der Feuerwehr und all jenen, die zu Hilfe geeilt sind. Seid stark. Wir sind mit euch", schreibt sie.

"An die große Tragödie von Scampia, für die es keine Worte gibt, die uns aber veranlassen muss, so schnell wie möglich zu handeln, um das Viertel zu sanieren, es sicher zu machen und die Häuser für die betroffenen Familien wieder aufzubauen". Dies schrieb Pina Picierno, Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, auf X.

Die Tragödie wirft ein Schlaglicht auf das Problem des baufälligen Gebäudebestands in vielen italienischen Städten. Damit einher geht die Notwendigkeit, diese Orte sicher zu machen und den Prozess der Stadterneuerung zu beschleunigen.

"Jetzt ist der Moment der Trauer für die Opfer und der Hoffnung für die Verletzten, angefangen bei den Kindern, aber gerade für sie möchte ich auch sofort wiederholen, dass unser Projekt zur Sanierung der Vele nicht aufhören wird und unser Engagement für Scampia noch stärker sein wird als zuvor", fügte der erste Bürger von Neapel hinzu.

Die Vela Celeste: Symbol für die Vergangenheit von Scampia

Die vom Einsturz betroffene Vela Celeste ist eine der letzten Vele, die in Scampia stehen geblieben sind, nachdem der Abriss der anderen beschlossen wurde, um den Bewohnern eine würdigere Unterkunft zu bieten und zu versuchen, die Spuren des Verfalls zu beseitigen, die das Viertel im Laufe der Jahre angenommen hatte.

Le Vele war ein Wohnkomplex, der aus sieben Gebäuden bestand, die zwischen 1962 und 1975 im Stadtteil Scampia errichtet wurden. Das Projekt des Architekten Franz Di Salvo sah die Errichtung eines echten "Sozialisationskerns" mit Gemeinschaftsräumen, Grünflächen und Gemeinschaftseinrichtungen vor.

Wie beabsichtigt, wurde das Projekt nie fertig gestellt, und im Laufe der Zeit wurde die Vele zu einem Ort der Unterweltkriminalität und des illegalen Handels. Zu den verschiedenen Ursachen gehörten das Erdbeben von Irpinia 1980, das zu Wohnungsbesetzungen führte, und die fehlende Präsenz von Staat und Polizei.

Dies trug dazu bei, dass der Stadtteil Scampia zum Symbol für Verfall und Kriminalität in Neapel wurde.

Daher wurde mit Unterstützung der Bürger beschlossen, das Viertel radikal zu revitalisieren: Zwischen 1997 und 2020 wurden vier der ursprünglich sieben Gebäude abgerissen. Für die anderen wurde eine Sanierung angeordnet.

Am 29. August 2016 sah dann ein Beschluss der Stadtverwaltung den Abriss der verbleibenden Segel vor, mit Ausnahme der Vela Celeste.

Im April letzten Jahres gab die Verwaltung Manfredi den Plan zur Stadterneuerung der Vele di Scampia bekannt. Der Plan umfasst die Sanierung der Vela Celeste, die durch den Plan Periferie mit rund 18 Millionen Euro finanziert wird.

Das Projekt umfasst die Verbesserung der Gemeinschaftsbereiche, des Garagenbodens und der Arkaden, vertikale Verbindungen und die Sanierung der Dachflächen.

Die Vela Celeste wird das einzige Gebäude sein, das als Symbol für die Vergangenheit des Viertels und den "Kampf um die Erlösung, den diese Gemeinschaft geführt hat", erhalten bleibt, wie die Stadt Neapel bei der Vorstellung des Plans erklärte.