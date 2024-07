Von Euronews mit AP

Die Seine in Paris hat immer noch zu hohe Bakterienwerte, um darin Schwimmwettkämpfe abzuhalten. Grund dafür soll der Regenschauer am Freitag gewesen sein. Doch auch als die Pariser Bürgermeisterin im Fluss badete, sollen die Werte noch zu hoch gewesen sein, zeigen neueste Tests.

Das Training für den Triathlon musste kurzfristig abgesagt werden. Der Grund dafür: Die Seine ist immer noch nicht sauber genug. Heftige Regenfälle während der Eröffnungsfeier der olympischen Sommerspiele ließen Bedenken der Wasserqualität der Seine wieder laut werden. Denn das Wetter beeinflusst die Werte der Seine direkt.

Nun ist klar: Die Werte sind immer noch zu hoch, um im Fluss Schwimmwettbewerbe auszutragen. Tägliche Wasserqualitätstests messen den Gehalt an Fäkalbakterien, die als E. coli bekannt sind.

Wasser beim Bad der Bürgermeisterin schon unsicher

Die Tests der Überwachungsgruppe Eau de Paris zeigen auch, dass die E. coli-Werte in der Bras Marie am 17. Juli über dem sicheren Grenzwert von 900 koloniebildenden Einheiten pro 100 Milliliter lagen, der durch europäische Vorschriften festgelegt ist.

Das war der Tag an dem die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo gemeinsam mit dem Chef von Olympia 2024, Tony Estanguet, in der Seine schimmen ging. Sie wollten beweisen, dass Fluss sicher ist.

Die Pariser Bürgermeisterin schwimmt in der Seine, 17. Juli 2024 in Paris.

In der Erklärung des Pariser Rathauses und der Präfektur der Region Paris heißt es, dass die Wasserqualität in der vergangenen Woche an sechs von sieben Tagen an dem Ort, an dem die olympischen Schwimmwettbewerbe stattfinden sollen, den europäischen Vorschriften entsprach.

In der Erklärung heißt es auch, "dass die Strömung der Seine aufgrund regelmäßiger Regenfälle sehr instabil ist und im Sommer mehr als das Doppelte der üblichen Strömung aufweist", was die schwankenden Testergebnisse erklärt.

Die Seine zu säubern, ist eine Milliarden-Investition

Das Schwimmen in der Seine ist seit über einem Jahrhundert verboten. Seit 2015 haben die Organisatoren über eine Milliarde Euro investiert, um die Seine für die Olympischen Spiele vorzubereiten und sicherzustellen, dass die Pariser nach den Spielen im Fluss schwimmen können. Der Plan umfasste den Bau eines riesigen unterirdischen Wasserspeichers im Zentrum von Paris, die Renovierung der Kanalisationsinfrastruktur und die Modernisierung der Kläranlagen.

"Hoffentlich können wir schwimmen, Rad fahren und laufen, denn ich schwimme nicht extra so viel, um am Ende nur zu laufen und Rad zu fahren", sagte der amerikanische Triathlet Taylor Spivey am Samstag auf einer Pressekonferenz.