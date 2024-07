Von Euronews mit AP

Die Bürgermeisterin von Paris nimmt ein Bad in der Seine, um vor den Olympischen Spiele die Sauberkeit des Flusses zu demonstrieren.

Nach monatelanger Vorfreude ist die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo an diesem Mittwoch, neun Tage vor der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2024, in die Seine gesprungen.

In einem Neoprenanzug stürzte sich Hidalgo in der Nähe des Rathauses, ihres Büros und der Kathedrale Notre Dame in den Fluss. Der Chef des Organisationsteams von Paris 2024, Tony Estanguet, schwamm mit.

Sie folgten dem Beispiel der französischen Sportministerin Amélie Oudéa-Castéra, die am Samstag mit einem Ganzkörperanzug in der Seine schwamm.

Die Aktion ist Teil der Bemühungen, die Sauberkeit des Flusses im Vorfeld der Sommerspiele zu demonstrieren, die am 26. Juli beginnen und bei denen Wettkämpfe im Freiwasserschwimmen in der Seine ausgetragen werden.

Mit dem Näherrücken der Olympischen Spiele haben sich die Bedenken über die Strömung und den Verschmutzungsgrad der Seine verstärkt und die Überwachungsgruppe Eau de Paris veranlasst, tägliche Wasserqualitätstests durchzuführen. Anfang Juni zeigten diese beunruhigende Werte von E. coli-Bakterien an, aber seither sind Verbesserungen zu verzeichnen.

Die Sommerspiele werden am 26. Juli mit einer groß angelegten Open-Air-Zeremonie eröffnet, zu der auch eine Parade der Athleten auf dem Fluss gehört. In der Seine finden während der Spiele mehrere Schwimmwettbewerbe statt, darunter das Marathonschwimmen und die Schwimmstrecken der olympischen und paralympischen Triathlons.

Das Schwimmen in der Seine ist seit über einem Jahrhundert verboten, obwohl immer wieder versprochen wird, den Fluss zu säubern. Jacques Chirac, der ehemalige französische Staatspräsident, gab 1988 als Bürgermeister von Paris ein ähnliches Versprechen ab, das jedoch nie umgesetzt wurde.

Seit 2015 haben die Organisatoren rund 1,38 Milliarden Euro investiert, um die Seine für die Olympischen Spiele vorzubereiten und dafür zu sorgen, dass die Pariser in den Jahren nach den Spielen einen saubereren Fluss vorfinden. Der Plan umfasste den Bau eines riesigen unterirdischen Wasserspeichers im Zentrum von Paris, die Renovierung der Kanalisationsinfrastruktur und die Modernisierung der Kläranlagen.

Ursprünglich war Hidalgos Schwimmen für Juni geplant, wurde aber wegen der vorgezogenen Parlamentswahlen in Frankreich verschoben. Am ursprünglichen Termin wurde in den sozialen Medien der Hashtag "jechiedanslaSeine" ("Ich kacke in die Seine") verbreitet, da einige damit drohten, gegen die Olympischen Spiele zu protestieren, indem sie flussaufwärts kacken würden.