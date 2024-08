Enrique Mora, der stellvertretende Generalsekretär des Europäischen Auswärtigen Dienstes (EAD), nahm an der Vereidigung des neuen iranischen Präsidenten teil.

WERBUNG

Die Europäische Kommission hat am Donnerstag ihre Entscheidung verteidigt, einen hochrangigen Diplomaten zur Amtseinführung des neuen iranischen Präsidenten zu entsenden, obwohl dies bei den Mitgliedern des Europäischen Parlaments zu heftigen Reaktionen geführt hat.

Enrique Mora, der stellvertretende Generalsekretär des Europäischen Auswärtigen Dienstes (EAD), der diplomatischen Abteilung der EU, der auch als Stabschef des Hohen Vertreters Josep Borrell fungiert, flog nach Teheran, um im Namen der EU an der Vereidigung von Masoud Pezeshkian, dem neuen iranischen Präsidenten, teilzunehmen.

Die Mitgliedstaaten hatten sich für ihre Vertreter in Teheran entschieden, anstatt die Außenminister:innen teilnehmen zu lassen.

Die Anwesenheit des Spaniers Enrique Mora löste schnell eine Gegenreaktion aus: Mehrere Abgeordnete bezeichneten die Teilnahme als eklatanten Widerspruch zu den Grundwerten der EU.

Dem Iran wurde wiederholt vorgeworfen, die russische Invasion in der Ukraine zu unterstützen, die Menschenrechte brutal zu verletzen, EU-Bürger aus politischen Gründen gefangen zu halten, terroristische Bewegungen in der ganzen Welt zu finanzieren und ein Atomprogramm unter offener Missachtung der Resolutionen der Vereinten Nationen zu verfolgen.

"Unglaublich", sagte Bart Groothuis, ein niederländischer Abgeordneter der liberalen Gruppe Renew Europe. "Die europäischen Länder haben nicht an der Amtseinführung von Präsident Putin teilgenommen; offenbar ist der Iran anders. Ich kann diese Logik nicht verstehen."

Der lettische Abgeordnete Rihards Kols von den rechtspopulistischen Europäischen Konservativen und Reformisten (ECR) warf Mora vor, "Schaden anzurichten, indem er ein Regime legitimiert, das sein eigenes Volk brutal behandelt, den Terrorismus weltweit unterstützt und Zwietracht sät".

Kols teilte ein Video der Amtseinführung, das iranische Abgeordnete zeigt, die "Tod für Amerika und Israel!" skandieren und fügte hinzu: "Das ist eine Schande."

Hannah Neumann, eine Europaabgeordnete der Grünen und lautstarke Kritikerin des iranischen Regimes, sagte, Mora "sollte wissen, wann er eine Einladung zu einer Zeremonie annehmen sollte - und wann nicht" und verurteilte den Diplomaten für seine Teilnahme an einem "Familienfoto", auf dem unter anderem Ismail Haniyeh zu sehen war, der politische Führer der Hamas, die von der EU als terroristische Organisation eingestuft wird. (Haniyeh wurde wenige Stunden nach seiner Teilnahme an der Einweihung bei einem Luftangriff getötet.)

Für den EAD war Moras Anwesenheit jedoch kein Problem, da sie der offiziellen Politik des "kritischen Engagements" entsprach, die einerseits offene Kommunikationskanäle und andererseits die Verhängung von Sanktionen bei Bedarf vorsieht.

Mora war bei der ebenfalls umstrittenen Amtseinführung von Präsident Ebrahim Raisi im Jahr 2021 zugegen.

"Dies war die Grundlage für (Enrique Mora), zur Amtseinführung in Teheran zu sein und seine Interaktion mit Beamten der neuen iranischen Regierung in Teheran zu nutzen, um die Positionen der EU zu allen Fragen zu vermitteln, die uns im Zusammenhang mit dem Iran Sorgen bereiten", sagte Peter Stano, der Sprecher des EAD, am Donnerstag.

"Unsere Beziehungen zum Iran sind aus verschiedenen Gründen auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau: wegen der Verletzung der Menschenrechte im Iran, wegen der Unterstützung der illegalen Aggression Russlands gegen die Ukraine durch den Iran, wegen der willkürlichen Inhaftierung von EU-Bürgern", so Stano weiter.

"Das sind alles Themen, die wir mit ihnen aktiv angehen. Dies sind die Botschaften, die wir ihnen übermitteln. Das sind die Probleme, die wir mit ihnen zu lösen versuchen.

Weitere Themen waren die anhaltende Unterstützung Teherans für die Hamas, die Hisbollah und die Houthis, die mit vom Iran gelieferten Waffen westliche Schiffe im Roten Meer angegriffen haben.

WERBUNG

Der Sprecher wies darauf hin, dass die EU seit langem als "Vermittler" des Gemeinsamen Umfassenden Aktionsplans (Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA) fungiere, des multilateralen Abkommens zur Begrenzung der Entwicklung des iranischen Atomprogramms. Das Abkommen wird in Brüssel sehr geschätzt, da es als Beispiel für das diplomatische Geschick des Blocks gilt, aber seit dem Rückzug der Vereinigten Staaten im Jahr 2018 liegt es im Sterben.

Die Bemühungen um eine Wiederbelebung des Iran-Atomabkommens laufen schon seit einigen Jahren, ohne dass ein größerer Durchbruch erzielt wurde. Enrique Mora war der Ansprechpartner der EU bei den Gesprächen.

Nach seinem Besuch in Teheran teilte Mora in den sozialen Medien ein Bild mit Abbas Araghchi, einem iranischen Diplomaten, der früher an dem Atomabkommen beteiligt war und Berichten zufolge der nächste Außenminister des Landes werden soll.

"Es ist schön, in einem neuen Kapitel für den Iran wieder Kontakt mit (Abbas Araghchi) zu haben", schrieb Mora. "Ich freue mich darauf, wieder mit ihm zu arbeiten."