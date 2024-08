Australischer Kampfrichter beim Surfen ausgeschlossen

Von euronews mit AP

Die Zusammenfassung des Donnerstag: Rekorde beim Schwimmen und beim Surfen wurde ein australischer Kampfrichter ausgeschlossen.

Der Donnerstag war ein weiterer historischer Tag im Schwimmen bei den Olympischen Spielen von Paris.

Die Kanadierin Summer McIntosh schwamm die 200 Meter Schmetterling der Frauen in 2:03.03 und stellte einen neuen olympischen Rekord auf.

Die Amerikanerin Katie Ledecky gewann Silber in der 4x200-Meter-Freistilstaffel und wurde damit die am meisten ausgezeichnete Frau in der Geschichte des Sports.

Im Turnen holte sich Simone Biles ihren zweiten olympischen Mehrkampftitel bei den Spielen in Paris. Die Amerikanerin besiegte die Brasilianerin Rebeca Andrade knapp.

Im Herrentennis kommt es heute zu den Halfinalbegenungen Musetti – Djokovic und Alcaraz - Auger-Aliassime

Im Damenbasketball zogen Deutschland, Frankreich und die USA ins Viertelfinale ein.

Australischer Kampfrichter ausgeschlossen

Beim Surfen wurde ein australischer Kampfrichter ausgeschlossen, nachdem in den sozialen Medien ein Bild aufgetaucht war, auf dem er mit einem australischen Athleten und dessen Trainer zu sehen ist.

Alle drei stammen von einer kleinen Insel vor dem australischen Bundesstaat Queensland, auf der nur gut 2000 Menschen leben.

Medaillenspiegel

Der euronews-Medaillenspiegel mit dem fiktiven EU-Team. Die große Ausbeute erklärt sich auch dadurch, dass es pro Wettbewerb maximal 27 mal so viele Teilnehmer stellen kann wie ein nationales Team.

Worum geht es am Freitag? Marchand will seine Dominanz in Paris fortsetzen

Der Franzose Léon Marchand strebt seine vierte Goldmedaille bei den Spielen 2024 an, wenn er um 20:43 Uhr MEZ in Paris La Defense beim 200-Meter-Lagenschwimmen antritt.

Marchand dominierte am Sonntag das 400-Meter-Lagenschwimmen und gewann dann am Mittwochabend im Abstand von etwa zwei Stunden die 200 m Schmetterling und 200 m Brust.

Ebenfalls am Freitag wird der Amerikaner Caeleb Dressel um seine neunte olympische Goldmedaille und seine zweite in Paris kämpfen, wenn er um 20:30 Uhr im Finale über 50 m Freistil der Männer antritt. Dressel war Schlusschwimmer der US-amerikanischen 4x100-Meter-Freistilstaffel, die am Samstag Gold gewann.

Außerdem beginnt das Finale über 200 m Rückenschwimmen der Frauen um 20:36 Uhr.

Frankreich und Argentinien treffen im Herrenfußball aufeinander

Ein Aufeinandertreffen der Erzrivalen Frankreich und Argentinien um 21 Uhr im Stadion von Bordeaux wird die Neuauflage des WM-Finales 2022 markieren, in dem Argentinien im Elfmeterschießen gewann.

Die anderen Viertelfinalbegegnungen der Herren sind Japan gegen Spanien (ab 17 Uhr im Stadion von Lyon), Ägypten gegen Paraguay (Anpfiff 19 Uhr in Marseille) und die USA gegen Marokko (im ersten olympischen Viertelfinale der Amerikaner seit 24 Jahren) um 15 Uhr.

Spannung im Herrentennis

Das Halbfinale im Herren-Einzel beginnt um 12 Uhr.

Der Spanier Carlos Alcaraz spielt gegen Felix Auger-Aliassime aus Kanada. Alcaraz zog durch einen 6:3, 7:6 (7) Erfolg über den Amerikaner Tommy Paul ins Halbfinale ein.

Alcaraz ist der jüngsten Mann seit Novak Djokovic im Jahr 2008, der bei den Olympischen Sommerspielen das Halbfinale im Einzel erreichte.

Der Italiener Lorenzo Musetti wird im zweiten Halbfinale gegen Djokovic spielen. Er hatte im Viertelfinale den Goldmedaillengewinner der Olympischen Spiele in Tokio, Alexander Zverev, besiegt.

Das Finale im Mixed-Doppel beginnt um 19 Uhr in Roland Garros.