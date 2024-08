Von Euronews

Welchen Unterschied würde es für die Ukraine machen, wenn sie tief in russisches Gebiet hineinfeuern könnte?

Angeblich haben ungenannte Beamte der US-Regierung erklärt, dass die russischen Streitkräfte 90 Prozent der Flugzeuge, die Gleitbombenangriffe aus dem russischen Luftraum durchführen, von den Flugplätzen in Reichweite der Storm Shadow- und ATACMS-Raketen entfernt haben.

Laut dem ISW gibt es in Russland 16 Luftwaffenstützpunkte, die sich in Reichweite ukrainischer ATACMS-Raketen befinden.

Der Think-Tank bestätigt zwar die Verlegung russischer Flugzeuge, betont aber, dass dies die Wichtigkeit der Erlaubnis für die Ukraine, ATACMS gegen Hunderte anderer russischer Militärobjekte einzusetzen, nicht mindert, ebenso wenig wie die angeblich geringe Anzahl von ATACMS, die die USA bereitgestellt haben.

Schwachstellen der ukrainischen Raketensysteme

Die ukrainischen Streitkräfte setzen selbst gebaute Langstrecken-Raketensysteme ein, um einige der Objekte außerhalb der Himars-Reichweite zu treffen.

Und obwohl sie effektiv sind, haben sie doch einige Schwachstellen, erklärt Fabian Rene Hoffmann, Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Oslo.

"Diese Waffensysteme haben, wie wir gesehen haben, eine sehr große Reichweite, bis zu 2000 km, so dass die Ukraine in der Lage war, Ziele wirklich weit hinter der Frontlinie zu erreichen", so Hoffmann.

Jedoch gebe es zwei Probleme mit dieser Art von Waffensystemen: "Sie sind ziemlich langsam, was bedeutet, dass sie ziemlich verwundbar sind. Sobald sie entdeckt werden, ist es ziemlich einfach, sie abzuschießen. Und dann haben sie auch eine sehr begrenzte Nutzlastkapazität, was bedeutet, dass ihre Zerstörungskraft im Vergleich zu, sagen wir mal, einem Storm Shadow oder SCALP-EG-Marschflugkörper sehr, sehr begrenzt ist", erklärt Hoffmann.

"Sie sind einfach nicht so tödlich wie die Waffensysteme, die die westlichen Staaten der Ukraine zur Verfügung stellen könnten und gestellt haben; aber dann natürlich nur für den Einsatz innerhalb der Ukraine zugelassen haben", fügt er hinzu.