Die Präsidenten Russlands und Weißrusslands, Wladimir Putin und Alexander Lukaschenko, haben am Freitag in Minsk einen Vertrag über Sicherheitsgarantien unterzeichnet, der den möglichen Einsatz von Atomwaffen "als Reaktion auf eine Aggression" vorsieht.

In dem Dokument werden Berichten zufolge "gegenseitige Verpflichtungen zur Verteidigung, zum Schutz der Souveränität, der Unabhängigkeit und der verfassungsmäßigen Ordnung Russlands und Weißrusslands sowie zur Gewährleistung der Integrität und Unverletzlichkeit des Territoriums und der Außengrenze des Unionsstaates" festgelegt.

Die Unterzeichnung des Abkommens erfolgte im Anschluss an die Veröffentlichung einer überarbeiteten Fassung der russischen Nukleardoktrin, mit der Weißrussland im Zuge der Spannungen zwischen Moskau und dem Westen wegen des Ukraine-Krieges zum ersten Mal unter den russischen Nuklearschirm gestellt wurde.

Putin betonte, dass der neue Vertrag die Möglichkeit vorsehe, im Falle einer Aggression alle Mittel zur Gewährleistung der Sicherheit einzusetzen, einschließlich der in Weißrussland stationierten russischen taktischen Atomwaffen.

Putin und Lukaschenko

Mit der aktualisierten Doktrin, die Putin im vergangenen Monat gebilligt hatte, wurde die Schwelle für den möglichen Einsatz russischer Atomwaffen offiziell gesenkt. Dieser Schritt folgte auf die Entscheidung von US-Präsident Joe Biden, der Ukraine zu gestatten, Ziele auf russischem Territorium mit von den USA gelieferten Langstreckenraketen zu treffen.

Die Doktrin besagt, dass Moskau Atomwaffen "als Reaktion auf den Einsatz von nuklearen und anderen Massenvernichtungswaffen" gegen Russland oder seine Verbündeten sowie "im Falle einer Aggression" gegen Russland und Weißrussland mit konventionellen Waffen einsetzen könnte, die "deren Souveränität und/oder territoriale Integrität" bedroht.

Diktator Lukaschenko, der Weißrussland seit mehr als 30 Jahren mit russischer Hilfe und Unterstützung regiert, hat Moskau erlaubt, das Territorium seines Landes zu nutzen, um im Februar 2022 Truppen in die Ukraine zu entsenden und einige seiner taktischen Atomwaffen in Weißrussland zu stationieren.

Bei dem Treffen in Minsk forderte Lukaschenko Putin auf, in Weißrussland auch die neuen Oreshnik-Waffensysteme zu stationieren, mit denen Moskau kürzlich die Rüstungsfabrik Juschmasch im ukrainischen Dnipro angegriffen hat.

Der russische Präsident antwortete, dies könne in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 geschehen, "wenn die Serienproduktion der Komplexe in Russland hochgefahren wird und diese Raketensysteme bei den russischen strategischen Streitkräften in Dienst gestellt werden".