In den sozialen Medien kursiert ein Video, das zeigen soll, wie Russlands Präsident Wladimir Putin seinen Sohn an die Front in der Ukraine schickt. Stimmt das wirklich?

In den sozialen Medien kuriseren derzeit Beiträge, in denen behauptet wird, dass der russische Präsident Wladimir Putin seinen Sohn in den Krieg geschickt habe, den Russland gegen die Ukraine führt. Fasst alle diese Beiträge sind auf Chinesisch verfasst worden und sind häufig auf TikTok, Facebook und X zu finden.

In einem auf Chinesisch verfassten Beitrag auf X heißt es zum Beispiel, dass Putin, genau wie Chinas Staatschef Mao Zedong vor ihm, seinen Sohn an die Front in der Ukraine geschickt habe, was zeige, dass er sein Land wirklich verteidige. Die Anführer der vermeintlichen „Agressorländer“ würden ihre Kinder derweil einfach verstecken, heißt es im Beitrag.

Das beigefügte Video zeigt, wie Putin einem jungen Mann in Militäruniform eine Medaille an das Hemd heftet, bevor er ihm die Hand schüttelt. Das Video ist jedoch völlig irreführend, weil es falsch betitelt wurde.

Es gibt keine Beweise dafür, dass der Mann im Video eine persönliche Verbindung zum russischen Präsidenten hat. Euronews

Das einzig Wahre ist der Verweis auf Mao Zedong : Er ließ seinen Sohn Mao Anying tatsächlich im Koreakrieg kämpfen, wo er 1950 bei einem Luftangriff getötet wurde.

Eine umgekehrte Bildersuche eines Bildes aus dem Video führt uns zu Fotos, auf denen Putin mit demselben Mann bei derselben Veranstaltung posiert, und die seine wahre Identität enthüllen.

Auf diesem Foto der russischen Nachrichtenagentur Ria Novosti heißt der Mann beispielsweise Oberleutnant Stepan Belov.

Dieses offizielle Foto identifiziert den Mann als Oberleutnant Stepan Belov. Ria Novosti Mediabank

Das Video und das Foto zeigen, wie Putin ihm bei einer Zeremonie im Dezember 2022 den Titel "Held der Russischen Föderation" verleiht, mit dem herausragende Russen aus verschiedenen Bereichen ausgezeichnet werden.

Der Kreml hat auf seiner Website auch ein Video von der gleichen Veranstaltung veröffentlicht, in dem Below auf die gleiche Weise ausgezeichnet wird.

Verschiedene Nachrichtenberichte und Websites geben an, dass Belov 1996 in Oktjabrski in der Republik Baschkortostan geboren wurde.

EuroVerify konnte nicht feststellen, ob er persönliche Verbindungen zu Putin hat, aber es gibt keine Beweise dafür, dass er sein Sohn sei.

Putins Familie ist weitgehend geheimnisumwittert, aber er hat bereits bestätigt, dass er zwei Töchter hat. Seine Töchter Katerina Tichonowa und Maria Woronzowa waren 2022 Ziel von Sanktionen der USA, des Vereinigten Königreichs und der EU als Reaktion auf den Angriffskrieg Moskaus in der Ukraine.

Es gibt seit langem Medienberichte, wonach Putin weitere heimliche Kinder aus früheren Ehen und außerehelichen Affären haben soll. Keiner von denen ist jedoch bisher bestätigt worden.