Wissenschaftler-Ehepaar nach Luftangriff in Kiew getötet

Kiew 1.2.2025
Kiew 1.2.2025 Copyright  Oksana Johannesson/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
Copyright Oksana Johannesson/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
Von euronews
Zuerst veröffentlicht am
Diesen Artikel teilen
Diesen Artikel teilen Close Button
Den Link zum Einbetten des Videos kopieren Copy to clipboard Copied

Die Rettungskräfte waren immer noch in Kiew im Einsatz, wo nach Angaben der örtlichen Behörden die russischen Luftangriffe am Vortag zwei Tote und sechs Verletzte gefordert hatten. Laut des Bildungsministers wurde bei dem Angriff am Neujahrstag ein prominentes Wissenschaftler-Ehepaar getötet.

WERBUNG

Die Rettungskräfte waren immer noch in Kiew im Einsatz, wo nach Angaben der örtlichen Behörden die russischen Luftangriffe am Vortag zwei Tote und sechs Verletzte gefordert hatten. Nach Angaben des Bildungsministers wurde bei dem Angriff am Neujahrstag ein prominentes Wissenschaftler-Ehepaar, Ihor Zyma und Olesia Sokur, getötet.

Bei russischen Luftangriffen im ganzen Land wurden vier weitere Menschen getötet .

Zwei Zivilisten in Cherson, einer in Saporischschja und einer in Donezk getötet, berichteten die Zuständigen in den sozialen Medien.

Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe hat Russland in der Nacht 72 Drohnen gegen die Ukraine eingesetzt.

Bei den russischen Angriffen in Charkiw wurden zivile Infrastrukturen, Gebäude und ein Auto beschädigt, es gab jedoch keine Verletzten unter der Zivilbevölkerung.

Diesen Artikel teilen Kommentare

