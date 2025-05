Laut Umfrage wollen die meisten Grönländer nicht Teil der USA sein

Von euronews

Die grönländische Unabhängigkeitsbewegung sieht in den jüngsten Forderungen Trumps, den halbautonomen dänischen Staat zu übernehmen, eine Chance für die einheimischen Grönländer, auf volle Souveränität zu drängen. Umfragen der letzten Tage zeigen, dass 85 Prozent der Grönländer gegen einen Beitritt zu den USA sind.

Qupanuk Olsen ist mit 1,6 Millionen Followern Grönlands größte Influencerin. Sie sagt, ihre Kultur - die Inuit haben über tausend Jahre unter harten Bedingungen überlebt - habe keine Angst vor Trumps kriegerischer Rhetorik.

Qupanuk Olsen - Grönlands größte Influencerin:"Ich habe mich entschieden, keine Angst zu haben, genauso wie ich mich entschieden habe, nicht verängstigt zu sein. Wir müssen einfach herausfinden, wie wir den besten Tanz mit Trump hinbekommen. Wie können wir die besten Geschäfte daraus machen? Wie können wir es zu einer profitablen oder nützlichen Sache für unsere Zukunft hier in Grönland machen, so dass die anderen Dinge, die wir jetzt herausfinden müssen, ... Es ist eine sehr übliche koloniale Denkweise, wenn man denkt, wenn Dänemark Grönland nicht mehr hat, dann nehmen wir es einfach. Das ist so, als würden die Kolonisatoren mit einer anderen kolonisierten Denkweise sprechen. Es ist, als wären wir Menschen."

Shona Murray, Euronews: "Obwohl die große Mehrheit der Grönländer ihre Zukunft nicht als Teil der USA sieht, bedeutet das nicht, dass sie näher an Dänemark sein wollen. Eine stärkere Autonomie und die Achtung der Selbstbestimmung der einheimischen Inuit ist etwas, das viele Menschen hier wollen, wenn auch in unterschiedlichem Maße."

"Aber ich denke, was Grönland wirklich anstrebt, ist die Unabhängigkeit in Bezug auf eine Regierung und all das. Es ist also wirklich großartig, dass Dänemark Grönland finanziell und wirtschaftlich unterstützt. Aber ich kann verstehen, warum die USA daran interessiert sind, denn sie sind offensichtlich sehr an der geopolitischen Position Grönlands interessiert und an all den Materialien, die sie erwerben können, um bessere, bessere militärische Ausrüstung zu bekommen und so weiter.

Diejenigen, die die Unabhängigkeit wollen, glauben, dass ein Abkommen mit den USA bei gleichzeitig guten Beziehungen zu Europa der beste Weg ist.

Gespräche in der Bevölkerung:

Pele Broberg, MP Grönland (Naleraq) "Sie müssen zugeben, dass er viel Gutes für den Unabhängigkeitskurs getan hat." "In welcher Hinsicht?" "Nun, immer wenn Trump nicht im Amt ist, kümmern sich die Leute nicht um Grönland. Sie sind aus einem bestimmten Grund hier. Wir haben also die Möglichkeit, zu erklären, was in Grönland vor sich geht... wir versuchen zu erklären, dass wir keine Isolationisten sind. Wir wollen mit dem Rest der Welt zusammenarbeiten, nicht nur mit Dänemark."

Die Nato plant offenbar US-Präsident Donald Trump eine deutliche Ausweitung der alliierten Militärpräsenz in der Arktis vorzuschlagen. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus Bündniskreisen erfuhr, gibt es die Hoffnung, damit die Diskussion um die Zugehörigkeit von Grönland zu Dänemark entschärfen zu können. Hintergrund ist das wiederholt bekundete Interesse von US-Präsident Donald Trump an der strategisch wichtigen Insel. Ein Sprecher der Nato erklärte, „Trump mache sich angesichts russischer und chinesischer Aktivitäten in der Arktis zu Recht Sorgen um Grönland“.