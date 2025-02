Im Vorfeld der Bundestagswahl häufen sich Fake News und KI-generierte Propaganda im Internet.

Während die Bundestagswahl näher rückt, haben sich TikTok-Videos verbreitet, die angeblich Hunderttausende von Menschen zeigen, die für die rechtspopulistische Alternative für Deutschland (AfD) marschieren.

Das deutsche Medienunternehmen Correctiv hat aufgedeckt, dass die Videos manipuliert wurden - wie eine Untersuchung von Euroverify bestätigen kann.

Die Videos - gepostet von einer Reihe von AfD-Anhänger-Accounts - bestehen aus Aufnahmen von Menschenmengen, die mit Bildunterschriften versehen sind, die besagen, dass sie Hunderttausende von Menschen darstellen, die sich für die rechtspopulistische Partei versammeln.

Eine einfache TikTok-Suche mit Schlüsselwörtern wie "pro-AfD" und "Protest" liefert eine Reihe von Videos dieser Art.

Das Videomaterial stammt nicht von Pro-AfD-Demos

Euroverify ließ die Videos durch eine Reihe von KI-Bilddetektoren laufen. Obwohl viele der Videos nicht KI-generiert sind, stammt das Filmmaterial nicht von Pro-AfD-Demonstrationen, sondern von anderen Veranstaltungen, einschließlich Protesten gegen die deutsche Partei.

In einigen TikTok-Videos zeigen die KI-Audio-Detektoren, dass die Tonspuren manipuliert wurden. In mehreren Videos - wie diesem - hat eine KI-generierte Tonspur einer Menge, die "Ost, Ost, Ost" skandiert, den Originalton ersetzt.

Obwohl dies kein typischer Sprechgesang der AfD-Anhänger ist, sind die ostdeutschen Bundesländer Thüringen und Sachsen Hochburgen der Partei.

Die Aufnahmen in einem Video scheinen von einer Demonstration im Januar 2024 in Hamburg zu stammen, als zehntausende Menschen gegen die Rechtspopulisten und nicht für die AfD demonstrierten.

Auslöser der Proteste war die öffentliche Empörung über die Enthüllung eines Geheimtreffens zwischen rechtspopulistischen Gruppen in Nordostdeutschland.

An den Gesprächen, bei denen es darum ging, wie Millionen von Einwanderern - auch solche mit deutscher Staatsbürgerschaft - systematisch in ein anderes Land umgesiedelt werden könnten, falls diese Gruppen an die Macht kämen, nahmen auch AfD-Mitglieder teil.

Breitere Massenproteste in ganz Deutschland

In den letzten Wochen gab es keine Versammlungen der AfD unter freiem Himmel, an denen Hunderttausende von Menschen teilnahmen - was einmal mehr unterstreicht, dass diese TikTok-Videos gefälscht sind.

Zehntausende von Menschen in Deutschland gingen am vergangenen Wochenende auf die Straße - allerdings um gegen den Vorsitzenden der Mitte-Rechts-Christdemokratischen Union (CDU) Friedrich Merz und seinen parlamentarischen Vorschlag für strengere Migrationsregeln zu protestieren. Der Vorschlag wurde von der AfD unterstützt, was für viele Deutsche eine rote Linie darstellte.

Was die Versammlungen der AfD betrifft, so versammelten sich im Dezember 3.500 Anhänger - und nicht Hunderttausende - zu einer Gedenkkundgebung nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt. Bei dem Anschlag, der von einem saudischen Arzt verübt wurde, der sich im Internet für rechtsextreme Ansichten ausgesprochen hatte, wurden sechs Menschen getötet und mehr als 200 weitere verletzt.

Letzten Monat trat der in Südafrika geborene Milliardär Elon Musk überraschend bei einer AfD-Wahlkampfveranstaltung in der ostdeutschen Stadt Halle auf, die von 4 500 Menschen besucht wurde.

Fake News und KI-generierte Propaganda geben im Vorfeld der Wahlen in Deutschland zunehmend Anlass zur Sorge. In den letzten Wochen haben die Behörden auch davor gewarnt, dass eine von Moskau ausgehende Desinformationskampagne versuchen könnte, den Ausgang der Wahlen zu beeinflussen.