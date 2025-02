Beide Seiten hoffen, dass der Beginn des Exhumierungsprozesses die bilateralen Beziehungen verbessern und zu einer weiteren engen Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern führen wird.

Sowohl Polen als auch die Ukraine haben Einzelheiten der Exhumierung der Opfer des Wolhynien-Massakers bekannt gegeben. Im vergangenn Monat hatten beide Länder vereinbart, die ersten Opfer des Massakers zu exhumieren.

Der ukrainische Botschafter in Polen, Wassili Bodnar, bestätigte in einem Interview mit TVN24 am Samstag, dass "alle Genehmigungen" erteilt worden seien, um mit der Exhumierung des Massengrabs in der Westukraine zu beginnen.

Am Dienstag bestätigte die Ministerin für Kultur und Nationales Erbe, Hanna Wróblewska, dass ein Team aus polnischen und ukrainischen Experten die Exhumierung durchführen wird.

"Im Moment haben wir die Genehmigung erhalten und bereiten uns auf einen Ort vor", sagte Wróblewska in einem Interview mit RMF FM. Dabei handelt es sich um das Dorf Puźniki (ukrainisch Puzhnyky), in dem 2023 eine Grab entdeckt wurde.

Die Kulturministerin äußerte zwar die Hoffnung, dass mehrere polnische Organisationen, darunter die Stiftung für Freiheit und Demokratie, das Institut für Nationales Gedenken (IPN) und die Pommersche Medizinische Universität in Stettin, in diesem Fall zusammenarbeiten könnten, fügte aber hinzu, dass es sich um eine gemeinsame Anstrengung Polens und der Ukraine handeln müsse.

Obwohl die genauen Daten der Exhumierungen noch nicht bestätigt wurden, sagten beide Seiten, sie würden im Frühjahr stattfinden. Wróblewska nannte den April.

"Wenn die Teams gemeinsam aufbrechen, werden sie mit den Ausgrabungen beginnen, dann wird die Gemeinde davon erfahren und wir werden natürlich über die Kulturminister darüber informieren", sagte Bodnar.

1943 verübte die Ukrainische Aufständische Armee (UPA), eine paramilitärische Truppe, die mit Nazi-Deutschland kollaborierte, eine Reihe von Massakern in Wolhynien und Ostgalizien im damals von Deutschland besetzten Polen. Insgesamt wurden etwa 100.000 polnische Zivilisten getötet. An den Massakern waren auch Menschen anderer Nationalitäten beteiligt, darunter Armenier, Juden, Russen, Tschechen und Georgier.

Polen und die Ukraine wollen den Opfern nicht nur ein würdiges Begräbnis geben und ihnen ein ehrendes Gedenken bewahren, sondern auch bei der Forschung zusammenarbeiten.

Die Exhumierung hat das Potenzial, die seit langem bestehenden Spannungen zwischen den beiden Ländern abzubauen, die durch die Massaker verursacht wurden. Während Polen die Ereignisse in Wolhynien offiziell als Völkermord ansieht, bestreitet die Ukraine diese Einstufung. Für sie handelt es sich um einen multilateralen Konflikt mit gemeinsamer Verantwortung auf beiden Seiten.

Nun hoffen beide Seiten, dass der Beginn des Exhumierungsprozesses die polnisch-ukrainischen Beziehungen verbessern und zu einer weiteren engen Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern führen wird.

"Wir verhandeln mit der ukrainischen Seite und prüfen, was wir an den sehr komplizierten Verfahren ändern können, damit der Prozess jetzt reibungsloser verläuft" - sagte der Kulturminister in einer Erklärung auf der Plattform X.

"Ich sehe guten Willen auf der ukrainischen Seite. Ich bitte um Geduld. Lassen Sie uns nicht nach Sensationslust suchen. Lassen wir uns nicht von irgendeiner Seite manipulieren."