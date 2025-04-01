Es kann bis zu zehn Tage dauern, bis alle Rinder in Győr-Moson-Sopron, einem Bezirk im Nordwesten Ungarns, getötet sind. Dort wurde bei einzelnen Tieren die Maul- und Klauenseuche festgestellt.

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Lastwagen transportieren die Kadaver von mehr als 3000 Tieren zu einem staatlichen Gelände zwischen Csemeztanya und Irénpuszta, nahe der ungarisch-österreichischen Grenze, wo sie vergraben werden. Zusätzlich zu Kalk und Stroh wird eine zwei Meter dicke Erdschicht über die Kadaver gelegt.

Das riesige Tiermassengrab wurde nur einige hundert Meter von Csermeztanya entfernt ausgehoben, einem Teil der Siedlung Hegyeshalom. Anwohner sind besorgt, dass die Kadaver das Grundwasser verseuchen könnten.

"Wir haben unsere eigenen gebohrten Brunnen, und sie vergraben die Tiere zu nah. Wir haben Angst vor einer Verunreinigung unseres Trinkwassers. Es ist gut, dass es bald ein Wassernetz geben wird, aber wir wollen nicht, dass vorher noch etwas passiert", sagt Mihály Bakos, der seit 1959 in Csermeztanya lebt.

Auch im nahegelegenen Dorf Levél wurde am vergangenen Mittwoch die Maul- und Klauenseuche festgestellt, woraufhin beschlossen wurde, alle Tiere, die diese Krankheit übertragen könnten, zu töten. Polizeibeamte kontrollieren, dass jeweils nur Tierärzte und Arbeiter das betroffene Gelände betreten.

Massenkeulung - obwohl nur einzelne Tiere betroffen sind

Der Präsident der Western Gate Cooperative, Paul Meixner, ein in Österreich geborener ungarischer Staatsbürger, betreibt seinen Hof seit 30 Jahren in Levél. Jetzt ist sein gesamter Betrieb gefährdet, weil er alle Rinder schlachten muss - obwohl nur fünf Prozent seiner Herde infiziert sind.

"Das ist eine EU-Veterinärverordnung, an die sich jeder Mitgliedsstaat halten muss. Die infizierte Herde muss vernichtet werden, und zwar genau wie beschrieben, denn sonst könnte es das ganze Land infizieren. Deshalb muss das lokalisiert werden", erklärte Paul Meixner gegenüber Euronews.

Die Massenkeulung gesunder Rinder ist auch für die Landwirte emotional sehr belastend.

"Das Tier wird in einen Korridor getrieben, kommt in einen Pferch und wird vom Schlachter in den Kopf geschossen. Das tote Tier wird dann auf einen Lkw geladen und in einem geschlossenen Lkw transportiert."

Die LKW, die den Betrieb erreichen und verlassen, werden ebenfalls desinfiziert. Ein weiterer Ausbruch der Maul- und Klauenseuche wurde auch in der Slowakei festgestellt, wo die LKWs am Grenzübergang Rijeka Desinfektionsmittel passieren müssen.

Von dem Hof in Levèl aus wurden täglich Zehntausende von Litern Milch transportiert. Die Regierung hat dem Landwirt eine Entschädigung versprochen, aber es ist fraglich, ob diese den immensen Verlust decken wird.