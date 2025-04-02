Militärangehörige aus 12 NATO-Ländern haben in dieser Woche unter der Leitung Rumäniens mit einer Marineübung im Schwarzen Meer und im Donaudelta begonnen.

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Mehr als 2.300 Soldaten nehmen an der sogenannten "Sea Shield"-Übung teil, die die Zusammenarbeit zwischen den verbündeten See-, Luft- und Landstreitkräften stärken soll.

Neben 1.600 rumänischen Soldaten nehmen 11 Partnerstaaten teil - Albanien, Bulgarien, Kanada, Frankreich, Griechenland, Italien, das Vereinigte Königreich, die Niederlande, Spanien, die Vereinigten Staaten und die Türkei.

Die Übung wurde 2015 zum ersten Mal abgehalten und fand 2024 zum zweiten Mal statt. Nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine im Jahr 2022 gewinnt sie an Bedeutung. Die rumänischen Seestreitkräfte bezeichnen sie als das "komplexeste Ereignis", das sie durchführen.

Schwarzes Meer spielt Schlüsselrolle im Ukraine-Krieg

Das Schwarze Meer ist ein eng umschlossenes und relativ kleines Meer mit den Anrainerstaaten Türkei im Süden, Bulgarien und Rumänien im Westen, Georgien im Osten und der Ukraine und Russland im Norden.

Die Kontrolle über die nahen Gewässer des Schwarzen Meeres ist seit Jahrhunderten umstritten und hat auch im aktuellen russisch-ukrainischen Krieg eine Rolle gespielt.

Als Russland 2014 die Halbinsel Krim einnahm, erlangte es die Kontrolle über den Seehafen Sewastopol. Die nahen Gewässer der Ukraine wurden de facto zu nahen Gewässern für Russland. Die Kontrolle über diese Gewässer ermöglichte es Russland, den Handel der Ukraine zu stören, insbesondere den Export von Getreide Richtung Afrika.

Russlands Aktionen wurden jedoch durch die Zusammenarbeit von Rumänien, Bulgarien und der Türkei vereitelt, die die Durchfahrt von Frachtschiffen durch ihre nahen Gewässer und dann durch den Bosporus ins Mittelmeer ermöglichten. Die Ukraine hat weiterhin Zugang zu diesen Gewässern, um wirtschaftliche Gewinne zu erzielen und die eigene Wirtschaft am Leben zu erhalten.

Am 25. März gaben die USA bekannt, dass sie der Ukraine und Russland nach Gesprächen in Saudi-Arabien ein Waffenstillstandsabkommen zur "Abschaffung der Gewaltanwendung" im Schwarzen Meer vorgeschlagen hätten. Der Teil-Waffenstillstand im Schwarzen Meer, der sicherere Transporte ermöglichen könnte, scheiterte jedoch bislang an den Bedingungen, die von den russischen Unterhändlern gestellt wurden. "Wir nehmen die von den Amerikanern vorgeschlagenen Modelle und Lösungen sehr ernst, aber wir können sie nicht alle so akzeptieren, wie sie sind", erklärte Russlands Vize-Außenminister Sergej Rjabkow.

Laut einer Einschätzung des Institute for the Washington Study of War vom Montag hält Moskau eine Vereinbarung zur Erleichterung der Schifffahrt im Schwarzen Meer zurück, um "die Bemühungen um einen allgemeinen Waffenstillstand zu verzögern und dem Westen zusätzliche Zugeständnisse abzuringen".