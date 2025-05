"Großer Freund": Macron trifft Amtskollege Subianto in Indonesien

WERBUNG

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat sich mit seinem indonesischen Amtskollegen Prabowo Subianto getroffen. Macron ist auf einer einwöchigen Reise in Südostasien, die helfen soll, die regionalen Beziehungen in einem zunehmend instabilen globalen Umfeld zu stärken.

Macron und seine First Lady Brigitte Macron kamen am Dienstagabend in Jakarta an, der zweiten Station seiner Reise nach Vietnam, wo Macron einen Vertrag über den Verkauf von 20 Airbus-Flugzeugen an Hanoi unterzeichnete.

Bei seiner Ankunft richtete Macron warme Worte an den indonesischen Staatschef und bezeichnete ihn als einen Bruder und "großen Freund von mir".

Die militärische Zusammenarbeit zwischen Indonesien, der größten Volkswirtschaft Südostasiens, und Frankreich hat in den vergangenen Jahren zugenommen, beginnend 2019, als Subianto Verteidigungsminister wurde.

Er und Macron hatten sich im vergangenen November am Rande des G20-Gipfels in Brasilien getroffen, wo sie Indonesiens Pläne zum Kauf von Kampfjets und U-Booten aus Frankreich besprachen.

Indonesien schloss im Januar 2024 einen Auftrag über 42 französische Dassault Rafele-Kampfjets ab, die erste Lieferung wird für Anfang 2026 erwartet.

Der indonesische Präsident Prabowo Subianto schüttelt die Hand der französischen First Lady Brigitte Macron, daneben Emmanuel Macron, Jakarta, 28. Mai 2025 AP Photo

Das asiatische Land kündigte außerdem den Kauf von zwei französischen U-Booten des Typs Scorpene Evolved und 13 Thales-Abfangradarsystemen zur Bodenkontrolle an.

Fünf der Radarsysteme sollen in Indonesiens neuer Hauptstadt Nusantara installiert werden.

Der indonesische Verteidigungsminister Sjafrie Sjamsoeddin sagte nach der Begrüßung Macrons vor Reportern, der Besuch diene der Stärkung der "Verteidigungszusammenarbeit zwischen Indonesien und Frankreich".

Am Mittwoch empfing Subianto die Macrons zu einer Zeremonie im Merdeka-Palast in Jakarta, bevor die beiden Staatsoberhäupter zu einem bilateralen Treffen zusammenkamen.

Anschließend unterzeichneten die beiden Präsidenten mehr als ein Dutzend Abkommen, darunter eine Absichtserklärung über den Kauf strategischer Waffensysteme durch Indonesien, insbesondere von Kampfflugzeugen und U-Booten.

Die Entwicklungen "können eine neue Perspektive mit neuen Aufträgen für Rafales, Scorpènes und leichte Fregatten eröffnen, zusammen mit konsolidierten gemeinsamen Übungen", sagte Macron auf einer gemeinsamen Pressekonferenz.

Subianto sagte, Frankreich sei einer der wichtigsten Partner Indonesiens "bei der Modernisierung der Verteidigungsausrüstung, einschließlich der Entwicklung der Verteidigungsindustrie durch gemeinsame Produktion und Technologietransfer."

Die beiden sprachen auch über globale Themen, insbesondere über die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten.

Indonesien ist bestrebt, sein Waffenarsenal aufzurüsten und zu modernisieren und seine heimische Verteidigungsindustrie zu stärken.

Angehörige der französischen Luftwaffe installieren eine Rakete unter der Tragfläche eines Dassault-Jagdflugzeugs in Saint-Sauveur, 18. März 2025 AP Photo

Nachdem er Verteidigungsminister geworden war, bereiste Subianto die ganze Welt, China, Frankreich, Russland, Türkei und in die Vereinigten Staaten, um neue militärische Waffensysteme sowie Überwachungs- und Territorialverteidigungsfähigkeiten zu kaufen.

Die indonesische Luftwaffe betreibt derzeit eine Reihe von Kampfflugzeugen, die in verschiedenen Ländern hergestellt wurden, unter anderem in den USA, Russland und Großbritannien.

Einige dieser Flugzeuge müssen ersetzt oder modernisiert werden.

Die beiden Länder unterzeichneten außerdem Abkommen über Handel, Investitionen, Energie, wichtige Mineralien und Forstwirtschaft.

Macron sollte auch mit dem Generalsekretär der ASEAN, Kao Kim Hourn, zusammentreffen und eine Rede an der Staatlichen Universität Jakarta halten.

Am Donnerstag werden Macron und seine Frau Borobudur, einen buddhistischen Tempel aus dem 9. Jahrhundert im Zentrum Javas, und eine Militärakademie besuchen, bevor sie nach Singapur weiterreisen, wo der französische Staatschef auf Asiens wichtigster Verteidigungskonferenz, dem jährlichen Shangri-La-Dialog, sprechen wird.