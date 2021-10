Neue Mission für "Captain Kirk" - William Shatner fliegt mit 90 ins All

William Shatner, weltweit bekannt als "Captain Kirk vom Raumschiff Enterprise", soll erstmals wirklich ins All fliegen. Der 90 Jahre alte kanadische Schauspieler wird mit einer Raumkapsel der Firma "Blue Origin" von Amazon-Gründer Jeff Bezos einen rund zehnminütigen All-Ausflug unternehmen.

Shatner wird mit dem Flug der älteste Mensch, der jemals im All war. Es ist der zweite bemannte Flug der Kapsel "New Shepard". Joseph Barra, Einwohner von Burbank in Kalifornien, erklärt:

"William Shatner sprach mit einem Astrophysiker und der stellte ihm eine sehr wichtige Frage. Sie lautet: Was werden Sie tun, wenn Sie dort oben sind? Werden sie mit der Technik spielen? Was werden sie tun? William Shatner sagte: Ich freue mich nur darauf, aus dem Fenster zu schauen."

Für "Captain Kirk" geht es diesmal nicht in die "unendlichen Weiten des Weltraums". Die Raumkapsel wird eine Höhe von 100 Kilometer über der Erde erreichen.