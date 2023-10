Von Reuters

Der Tech-Riese sagt, dass er die Nutzer seiner generativen KI entschädigen wird, fügte aber hinzu, dass er Menschen, die "absichtlich die Rechte anderer verletzen", nicht helfen wird.

Google kündigte am Donnerstag an, dass es die Nutzer von generativen Systemen für künstliche Intelligenz (KI) in seinen Plattformen Google Cloud und Workspace verteidigen wird, wenn sie der Verletzung von geistigem Eigentum beschuldigt werden.

Große Technologieunternehmen wie Google haben stark in generative KI investiert und sich darum bemüht, sie in ihre Produkte zu integrieren.

Prominente Schriftsteller, Illustratoren und andere Urheberrechtsinhaber haben in mehreren Klagen erklärt, dass sowohl die Verwendung ihrer Werke zum Training der KI-Systeme als auch die von den Systemen erstellten Inhalte ihre Rechte verletzen.

"Unseres Wissens ist Google das erste Unternehmen in der Branche, das einen umfassenden, zweigleisigen Ansatz zur Entschädigung anbietet", der speziell beide Arten von Ansprüchen abdeckt, sagte ein Sprecher des Unternehmens.

Laut Google gilt die neue Richtlinie für Software, einschließlich der KI-Entwicklungsplattform Vertex und des KI-Systems Duet, das Texte und Bilder in Google Workspace und Cloud-Programmen generiert.

Die Pressemitteilung erwähnte nicht Googles bekannteres generatives KI-Chatbot-Programm Bard.

Das Unternehmen sagte auch, dass die Entschädigung nicht gilt, wenn Nutzer "absichtlich generierten Output erstellen oder verwenden, um die Rechte anderer zu verletzen".

Die neue Welle von Klagen über generative KI zielt im Allgemeinen auf die Unternehmen ab, die die Systeme besitzen, einschließlich Google, und nicht auf einzelne Endnutzer.

Die KI-Beklagten haben erklärt, dass die Verwendung von Trainingsdaten aus dem Internet zum Trainieren ihrer Systeme als faire Nutzung gemäß dem US-Urheberrecht gilt.