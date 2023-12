Mit einer Methode, die Batterien in bis zu 42 gängige Automodelle einbauen kann, glaubt das Start-up-Unternehmen e-Revolt, die Umrüstzeiten von Monaten auf einen Tag reduzieren zu können.

Die Kosten für ein nagelneues Elektroauto werden häufig als einer der Hauptgründe genannt, die Autobesitzer davon abhalten, eine umweltfreundlichere und nachhaltigere Entscheidung zu treffen.

Aber was wäre, wenn Sie, anstatt in den sauren Apfel einer Neuanschaffung zu beißen, Ihr jetziges Auto behalten und trotzdem umweltfreundlich fahren könnten?

Die Umrüstung von Fahrzeugen, die fossile Brennstoffe verschlingen, in batteriebetriebene Fahrzeuge ist kein neues Konzept. Das Prinzip wird vor allem bei Oldtimern angewandt, um sie für das moderne, umweltbewusste Zeitalter fit zu machen.

Der Prozess kann jedoch mühsam sein, da die bestehenden Unternehmen für die erforderlichen Arbeiten an einem Auto mit Verbrennungsmotor (ICE) zwischen zwei Wochen und sechs Monaten veranschlagen.

Mit einem neuartigen Arbeitsablauf und einem neuartigen Batteriedesign glaubt ein in Deutschland ansässiges Start-up-Unternehmen nun, die Wartezeit der Kunden auf nur acht Stunden reduzieren zu können.

Und nicht nur das: Es kann bis zu 42 verschiedene Modelle großer Autohersteller umrüsten - darunter den Volkswagen Golf und Polo, den Audi A3 und den Seat Leon - mit einem einzigen Bausatz.

Das mag für viele zu schön klingen, um wahr zu sein, aber die Art und Weise, wie e-Revolt an den Umrüstungsprozess herangegangen ist, hat das Unternehmen wohl von Anfang an auf einen anderen Weg gebracht als andere Unternehmen in diesem Bereich, die sich vergrößern wollen.

"Es ist eine Produktion. Das bedeutet, dass man darüber nachdenken muss, wie man es schneller und einfacher machen kann und so weiter. Aber das funktioniert nur, wenn man ein großes Volumen hat, weil man im Vorfeld viel Arbeit und Geld investieren muss, um das alles zu entwickeln", sagte Rolf Behling, Geschäftsführer und technischer Leiter bei e-Revolt, gegenüber Euronews Next.

"Später kann man dann Zeit und Geld sparen. Aber das ist der Unterschied: Man muss eine ernsthafte Lösung haben".

Bedarf an Schnelligkeit

Wie funktioniert das und warum ist die Durchlaufzeit im Vergleich zu bestehenden Lösungen so kurz?

"Wir nehmen den Verbrennungsmotor heraus und haben einen Rahmen, der die alten Punkte des Motors nutzt", erklärt Timo Walden, Projektleiter bei e-Revolt und einer der ersten Investoren des Unternehmens.

Wir tauschen einfach nur den Motor gegen den neuen Rahmen und die Komponenten aus. Deshalb sind wir auch viel schneller als eine individuelle Lösung. Timo Walden Projektmanager, e-Revolt

"Und so können wir einfach nur den Motor gegen den neuen Rahmen und die Komponenten austauschen. Und deshalb sind wir viel schneller als eine individuelle Lösung. Der Rahmen ist also ein wichtiger Teil unserer Schnelligkeit."

Nach Angaben des Unternehmens dauert der Prozess, bei dem der alte Motorblock aus dem Auto ausgebaut und durch die patentierte Batterietechnologie und den Motorrahmen ersetzt wird, sowie die vollständige Digitalisierung des Fahrzeugs, im Durchschnitt etwa einen Tag.

Die Kosten für den Umbau liegen zwischen 12.000 und 15.000 Euro, was viele Verbraucher beruhigen dürfte, die sich ein neues Elektroauto derzeit nicht leisten können.

Während Geschwindigkeit der Schlüssel zur Skalierbarkeit des Umrüstungsprozesses ist, ist die Fähigkeit, die Produktion anzupassen, das Ass im Ärmel von e-Revolt.

Während die derzeitige Einrichtung auf eine Reihe von Modellen bestimmter Automarken ausgerichtet ist, kann das Team nach eigenen Angaben auch die Herausforderung meistern, wenn ein Kunde ein völlig anderes Fahrzeug nachrüsten möchte. Allerdings geht es dann zurück ans Reißbrett.

"Es gibt keine einheitliche Lösung, die für bestimmte Fahrzeuge oder eine Gruppe von Fahrzeugen funktioniert. Und wenn man ein neues Fahrzeug hat, muss man sich wieder überlegen, was man ändern muss", so Behling, ein ehemaliger Software-Ingenieur.

Aber warum macht man sich überhaupt die Mühe, ein altes Auto umzurüsten, und sind die Menschen überhaupt offen für die Idee, die Lebensdauer ihres aktuellen Autos zu verlängern?

"Ich würde sagen, dass 95 Prozent der Menschen dem Ganzen sehr positiv gegenüberstehen. Sie sprechen mit uns und sagen: 'OK, das ist toll. Das ist eine gute Idee. Man braucht keine neuen Ressourcen. Ihr könnt sie wiederverwenden". Einige Leute sagen: 'Ja, sehr schön. Es ist vielleicht ganz gut, es als Zweitwagen zu haben'", berichtet Behling.

Die zahlende Öffentlichkeit mag den gesunden Menschenverstand in der Wiederverwendung und Aktualisierung eines Autos sehen, aber der andere potenzielle Knackpunkt sind die Automobilunternehmen selbst, von denen viele darauf drängen, eine breitere Palette von EV-Modellen für den Markt zu entwickeln und zu produzieren.

Unterstützung für die Kreislaufwirtschaft

Wie reagieren sie, wenn sie hören, dass ihre ursprünglichen, selbst entwickelten Motoren und Komponenten aus ihren Autos herausgerissen werden und mit Teilen eines anderen Unternehmens ersetzt werden?

"Sie verstehen, dass die Idee gut ist. Es kommt darauf an, mit welchen Leuten man spricht. Wenn man mit den Händlern spricht, mögen sie es nicht, weil sie ein neues Auto verkaufen wollen", sagte Behling.

"Wenn man aber mit, sagen wir, den Autoherstellern direkt spricht, dann gefällt ihnen die Idee, weil sie sagen, dass die Kreislaufwirtschaft für sie natürlich ein sehr wichtiges Thema ist".

Da die Welt mit den Auswirkungen der Klimakrise zu kämpfen hat, ist die Tatsache, dass man als Teil der Lösung für umweltschädliche Verbrennungsfahrzeuge gesehen wird, auch ein starker Anreiz für die Automobilhersteller, sich anzuschließen.

"Ich denke, es gibt einen Weg, wie wir in Zukunft vielleicht zusammenarbeiten können, weil die Unternehmen wissen, dass die wirkliche Lösung nicht darin besteht, das Auto jedes Mal wegzuwerfen", sagte Walden gegenüber Euronews Next.

"Das Auto muss also nachhaltig sein; nicht nur, um Nachhaltigkeit zu erreichen, sondern so, dass es der Kreislaufwirtschaft nutzt und es vielleicht in der Zukunft mit einer neuen Batterie weiter aufgerüstet werden kann."

Die Verlängerung des Lebenszyklus von Fahrzeugen auf nachhaltige Weise und mit Blick auf die Kreislaufwirtschaft gibt einem KMU wie e-Revolt eine Möglichkeit, sich anzupassen, die die meisten großen Automobilhersteller nicht haben.

Mit der derzeitigen Batterielebensdauer haben die von e-Revolt umgerüsteten Fahrzeuge eine geschätzte Reichweite von 250 bis 300 km mit einer einzigen Ladung, aber die Entwicklung läuft weiter, um diese Leistung zu verbessern.

"Das ist ein positiver Punkt [bei e-Revolt], denn unsere Autos oder unsere Lösungen sind modular. Wenn es also beispielsweise eines Tages eine bessere Batterie gibt, brauchen wir nicht die Zeit, die ein normaler OEM [Erstausrüster] braucht - zwei oder drei Jahre oder länger -, um diese neue Batterie ins Auto zu bringen. Wir können sagen: "Okay, wenn ihr das ändern wollt, können wir es gegen die neue Batterie austauschen". Jede Komponente kann also gegen eine andere ausgetauscht werden", so Walden.