Oleg Kononenko hat einen neuen Rekord für die längste Zeit im Weltraum aufgestellt, nachdem er insgesamt fast zweieinhalb Jahre auf der Internationalen Raumstation ISS verbracht hat.

Der russische Kosmonaut Oleg Kononenko hat den Weltrekord für die längste Zeit im Weltraum gebrochen, wie die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos am Sonntag mitteilte.

Der 59-Jährige hat nun mehr als 878 Tage und 12 Stunden im Weltraum verbracht und damit den russischen Kollegen Gennadi Padalka überholt, der den bisherigen Rekord von 878 Tagen, 11 Stunden, 29 Minuten und 48 Sekunden im Jahr 2015 aufgestellt hatte.

Kononenko hat seit 2008 bereits fünf Reisen zur Internationalen Raumstation (ISS) unternommen.

In einem Gespräch mit der staatlichen russischen Nachrichtenagentur TASS sagte der Ingenieur, dass jede Reise zur ISS aufgrund der ständigen Aufrüstung der Station eine sorgfältige Vorbereitung erfordere - das Leben als Kosmonaut sei jedoch ein wahr gewordener Kindheitstraum.

"Ich fliege in den Weltraum, um das zu tun, was ich liebe, nicht um Rekorde aufzustellen. Ich habe schon als Kind davon geträumt, Kosmonaut zu werden, und wollte es auch werden. Dieses Interesse - die Möglichkeit, in den Weltraum zu fliegen, im Orbit zu leben und zu arbeiten - motiviert mich, weiter zu fliegen", sagte er gegenüber TASS.

Kononenkos aktuelle Reise zur ISS begann am 15. September 2023, als er zusammen mit dem NASA-Astronauten Loral O'Hara und seinem Roskosmos-Kollegen Nikolai Chub startete.

Am Ende dieser Expedition wird der Kosmonaut voraussichtlich der erste Mensch sein, der 1 000 Tage im All verbracht hat.

Die Internationale Raumstation ist einer der wenigen Bereiche, in denen die Vereinigten Staaten und Russland auch nach dem Einmarsch Moskaus in die Ukraine im Februar 2022 noch eng zusammenarbeiten.

Roskosmos gab im Dezember bekannt, dass das Programm mit der NASA für den Transport von Astronauten zur ISS bis 2025 verlängert wurde.