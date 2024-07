Eine neue Studie hat herausgefunden, dass die Suchvorschläge von TikTok giftige Sprache gegenüber Frauen und Minderheiten in Finnland enthalten.

WERBUNG

Der Mangel an Moderation bei TikTok führte dazu, dass objektivierende und sexistische Sprache in Suchvorschlägen für Politikerinnen auftauchte und fast ausschließlich negative Informationen über bestimmte Politiker verbreitet wurden.

Zu diesem Ergebnis kommen das finnische Methodikunternehmen CheckFirst und der Faktenprüfungsdienst Faktabaari im Rahmen ihres CrossOver-Projekts.

Zu den Vorschlägen für die ehemalige Premierministerin Sanna Marin gehörte zum Beispiel "Sanna Marin Masturbations Video".

Sanna Marin wurde mit objektivierenden Suchvorschlägen angesprochen. CheckFirst/Faktabaari

Zu den Vorschlägen für Eva Biaudet, Abgeordnete der rechtsgerichteten Schwedischen Volkspartei Finnlands, gehörte "Eva und Kristian haben Sex in der Sauna".

Die Suchvorschläge werden zum Teil von den Suchanfragen anderer Nutzer beeinflusst, sodass sie unbeabsichtigt Stereotypen und Falschbehauptungen aufrechterhalten können.

Auch andere Politikerinnen wurden zur Zielscheibe. CheckFirst/Faktabaari

Einige dieser Vorschläge waren nicht zufällig, sondern bezogen sich auf Suchanfragen und Videos, die über die Personen produziert wurden, so der Bericht, und viele von ihnen waren negativ oder problematisch.

Die Suchvorschläge waren oft anklagend oder kritisch gegenüber Politikern, wie beispielsweise "Verräter" für Mauri Peltokangas, Abgeordneter der rechtsextremen Finnischen Partei, und "Kinderentführung" für Pekka Haavisto, Abgeordneter der Mitte-Links-Grünen Liga.

All dies kann zu einer verzerrten Wahrnehmung in der Öffentlichkeit führen und ist vor einer Wahl besonders gefährlich, wie es bei den Inhalten in finnischer Sprache im Vorfeld der Europawahlen der Fall war.

Generell enthielten die Suchergebnisse von TikTok dem Bericht zufolge verletzende Formulierungen gegen Randgruppen, darunter Frauen, Juden und die LGBT-Gemeinschaft.

Zu den Vorschlägen für "Frauen" gehörten "in die Küche" und "halt die Klappe", während andere vorgeschlagene Autofill-Phrasen "Roma stehlen" und "Flüchtlinge raus" waren.

Die Suchvorschläge förderten frauenfeindliche Ausdrücke. CheckFirst/Faktabaari

Diese Vorschläge verschlimmern Hassreden, so der Bericht, und fügte hinzu, dass TikTok nicht genug tut, um Bigotterie auf seiner Plattform zu bekämpfen.

Es gab auch kontroverse Vorschläge im Zusammenhang mit COVID-19.

"Impfschäden" und "Impfangst" waren zwei Beispiele, die zwar in der Regel zu Videos von Experten führten, die Ängste im Zusammenhang mit Impfungen entkräfteten, aber Inhalte, in denen die angeblichen Gefahren von Impfstoffen diskutiert wurden, rutschten dennoch durch das Netz.

Auch die Suchvorschläge tragen zur Impfstoffskepsis bei. CheckFirst/Faktabaari

In dem Bericht heißt es, dass das Vorhandensein dieser Videos darauf hindeutet, dass die Maßnahmen von TikTok gegen Fehlinformationen einer weiteren Überprüfung bedürfen und dass die Plattform ihre Suchvorschläge moderieren sollte.

Da immer mehr Menschen ihre Nachrichten aus den sozialen Medien beziehen, ist es von entscheidender Bedeutung, dass die sozialen Netzwerke Maßnahmen zur Bekämpfung schädlicher und irreführender Äußerungen ergreifen.

"Empfehlungen basieren zum Teil auf Hashtags, und selbst selten verwendete Hashtags landen in den Suchvorschlägen", so Guillaume Kuster, Mitbegründer von CheckFirst, in einer schriftlichen Erklärung. "Das bedeutet, dass die Suchergebnisse leicht beeinflusst werden können, indem Videos mit bestimmten Hashtags automatisiert werden."

"TikTok sollte auch nach anderen Wegen suchen, um die Nutzer zu genauen Wahlinformationen zu führen, da die Kennzeichnung von Videos als Wahlinhalte eindeutig unzureichend ist. TikTok könnte den Nutzern Informationen über Wahlen und Erinnerungen an die Stimmabgabe anbieten, ähnlich wie andere Plattformen", fügte er hinzu.

Ein TikTok-Sprecher sagte gegenüber The Cube: "Wir setzen erhebliche Ressourcen ein, um die Integrität unserer Plattform durch Wahlen zu schützen, einschließlich der Verbindung unserer Community zu verlässlichen Informationen in unseren Wahlzentren und der Entfernung von schädlichen Suchen und anderen Verstößen gegen unsere Richtlinien."

WERBUNG

"Wir investieren kontinuierlich in die Verbesserung und Stärkung unserer Prozesse, auch in den lokalen Sprachen", fügte der Sprecher hinzu.