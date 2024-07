Aus Umweltgründen: EU will Rechenzentren ins All verlegen

Es wird zwar nicht vor dem Jahr 2036 soweit sein, aber die Europäische Union untersucht, wie man Datenzentren auf nachhaltige Weise ins All schicken kann.

Seit der Einführung der generativen künstlichen Intelligenz (GKI) ist die Nachfrage nach Rechenzentren in die Höhe geschnellt. Doch angesichts der Knappheit von Land und Energie erwägt Europa die Verlagerung von Rechenzentren in den Weltraum - für Datenhoheit und mehr Energieeffizienz.

Eine kürzlich durchgeführte Studie hat gezeigt, dass es technisch, ökologisch und wirtschaftlich machbar ist, Rechenzentren in den Orbit zu schicken. Sie verbrauchen weniger Energie als Rechenzentren am Boden.

"Wir können heute sagen, dass die Ergebnisse sehr ermutigend sind", so Damien Dumestier, Leiter der Studie bei Thales Alenia Space.

"Wir haben eine Lösung gefunden, die technisch machbar und finanziell tragbar ist und einen geringeren CO₂-Fußabdruck als auf der Erde hat", sagte er Euronews Next.

Die Studie dauerte 16 Monate und kostete 2 Millionen Euro. Sie wurde von Thales Alenia Space im Auftrag der Europäischen Kommission koordiniert.

Gierig nach Land

Rechenzentren sind physische Einrichtungen, die die Computersysteme einer Organisation und große Datenmengen beherbergen, auf die von überall auf der Welt zugegriffen werden kann. Für ihren Betrieb und ihre Kühlung wird viel Energie benötigt.

Nach Schätzungen der Internationalen Energieagentur (IEA) könnten Rechenzentren bis 2026 insgesamt 1.000 Terawattstunden pro Jahr verbrauchen, was in etwa dem Stromverbrauch Japans entspricht.

Ein Weltraumrechenzentrum soll mit Solarenergie betrieben werden und damit weniger Energie verbrauchen.

Eine aktuelle Studie zeigt, dass es technisch, ökologisch und wirtschaftlich machbar ist, Rechenzentren energieeffizienter in den Orbit zu bringen. Foto: Thales Alenia Space

Aber ein so ehrgeiziges Projekt würde wahrscheinlich nicht vor 2036 fertiggestellt werden, sagt Dumestier. Auf der Erde spitzt sich die Lage zu:

"Es gibt eine kleine Gruppe von Käufern, die unglaublich mächtig und hungrig nach Rechenzentrumsfläche sind und tiefe Taschen haben", sagte Kevin Restivo, Leiter der europäischen Rechenzentrumsforschung bei der Immobilienberatungsfirma CBRE, gegenüber Euronews Next.

Bei diesen Käufern handele es sich um große Technologieunternehmen wie Microsoft, Amazon Web Services und Google, die als "Hyperscaler" bekannt seien.

Restivo sagte, dass es in den meisten europäischen Metropolen an Strom mangele und es immer schwieriger werde, geeignete Grundstücke mit Zugang zu einer ausreichend starken Stromversorgung zu finden oder zu sichern.

Infolgedessen würden Rechenzentren in Teilen der europäischen Länder gebaut, in denen es zuvor keine gegeben habe, sagte er und verwies auf Microsofts Kauf eines Grundstücks in Yorkshire, Nordengland, das nicht zufällig bereits über eine gesicherte Stromversorgung verfüge.

Wird ein "Hirngespinst" Realität?

Was die Verlagerung von Rechenzentren in den Weltraum betrifft, so sei dies "derzeit eher eine Fantasie als eine Realität", sagte Restivo.

"Dennoch glaube ich, dass die Forschung an Rechenzentren im Weltraum oder unter Wasser lohnenswerte Unternehmungen sind", sagte er Euronews Next und fügte hinzu: "Die Erprobung der Parameter für die Entwicklung von Rechenzentren ist entscheidend für das Wachstum der Branche."

Solche Entwicklungen könnten dazu führen, andere Energiequellen als das Stromnetz zu nutzen oder Rechenzentren mit minimalen Eingriffen autonom laufen zu lassen.

Die Vorteile, die sich aus der Erforschung so weitreichender Ideen wie Weltraumdatenzentren ergeben, können aber auch die Entwicklung anderer Weltraumtechnologien wie Robotik oder Trägerraketen ermöglichen.

Um Weltraumdatenzentren energieeffizient zu machen, bräuchten sie laut der Studie eine neue Art von Trägerrakete, die zehnmal weniger Emissionen verursacht. Außerdem müssten die Datenzentren mit Raketentreibstoff in der Umlaufbahn gehalten werden.

Dumestier sagte, er führe Gespräche mit der französischen Ariane-Gruppe und einem deutschen Raumfahrtunternehmen. Diesen Firmen zufolge sei eine umweltfreundlichere Trägerrakete zwar nicht morgen, aber in einigen Jahren möglich.

Ein weiteres Problem besteht darin, sicherzustellen, dass die Weltraumdatenzentren nicht zu einer Zunahme stillgelegter und vergessener Satelliten beitragen.

Dumestier sagte, dass die Datenzentren in einer Höhe von etwa 1.400 Kilometern kreisen würden, also höher als die Satelliten im Weltraum.

Der Schlüssel zum Erreichen der Nachhaltigkeitsziele liege jedoch darin, die Langlebigkeit der Datenzentren und die Wiederverwendbarkeit der Materialien zu gewährleisten.

Weltraumdatenzentren könnten "den Europäern die Datenhoheit zurückgeben und Europa die Möglichkeit geben, ein Flaggschiff zu bauen und eine führende Rolle im Weltraumsektor zu übernehmen", sagte er.

"Was die Vorteile betrifft, so ist dies ein großer Markt, der neue Türen für andere Anwendungen öffnen wird."