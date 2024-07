Steht der Prespasee kurz vor dem Kollaps?

Von Borjan Jovanovski

Der Prespasee mit seiner einzigartigen Artenvielfalt fließt durch drei Balkanstaaten: Nordmazedonien, Albanien und Griechenland.

Der Prespasee steht kurz vor dem Kollaps. Der See mit seiner einzigartigen Artenvielfalt fließt durch drei Balkanstaaten: Nordmazedonien, Albanien und Griechenland. Von Jahr zu Jahr wird dem See allerdings immer mehr Wasser entzogen.

Um diese durch den Klimawandel und von Menschen verursachte Umweltkatastrophe zu verhindern, haben NGOs aus den drei Ländern das Forum für die Entwicklung der Prespa-Region ins Leben gerufen. Sie schlagen Alarm und fordern Nordmazedonien, Albanien und Griechenland dazu auf, sofort zu handeln. Die beschlossenen Maßnahmen zur Rettung dieses Ökosystems müssten schnell umgesetzt werden.

Ljupco Krstevski von der NGO "Eurothink" sagte, dass die NGOs aus den drei Ländern einen Appell an die Institutionen und lokalen Behörden richten möchten, die Bemühungen um eine institutionelle Anbindung und die Konkretisierung der Aktionspläne zu beschleunigen. "Es wurde viel geforscht, viele strategische Dokumente wurden verabschiedet, aber es mangelt an ihrer Umsetzung. Die Bürger registrieren dies am besten und erwarten, dass die drei Staaten so bald wie möglich dringende Maßnahmen ergreifen", sagte er.

Prespasee soll geschützt werden

Der Prespasee soll geschützt werden, wie das gelingen kann, hat die Bodensee-Stiftung vorgemacht. Denn der Bodensee ist auch ein Gewässer, das sich auf drei Länder erstreckt. Die Stiftung hat das Ökosystem des Sees erfolgreich bewirtschaftet, dank einer Vereinbarung, die von der Schweiz, Deutschland und Österreich in den 1960er Jahren unterzeichnet wurde.

Volker Kromrey von der Constance Lake Foundation sagte: "Die Menschen können nicht darauf warten, dass einige Politiker weit weg in den Hauptstädten verstehen, dass es wichtig ist. Nur dann können die Menschen hier und die Bürgermeister, die Politiker auf höherer Ebene beeinflussen, um die Vereinbarungen durchzusetzen."

Zusammenarbeit trotz komplizierter geopolitischer Konstellationen

NGOs aus Nordmazedonien, Albanien und Griechenland haben sich dazu verpflichtet, die Zusammenarbeit fortzusetzen. Das war in der Vergangenheit aufgrund komplizierter geopolitischen Konstellationen auf dem Balkan nicht möglich. Sie wollen jedoch alles tun, um den eine Million Jahre alten See vor einer ökologischen Katastrophe zu retten.