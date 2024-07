Von Gorkem Sifael

In dieser Folge treffen wir Nariman Aliyev, den Leiter des Cybersicherheitsprogramms der Code Academy, der über die wichtige Rolle der Code Academy bei der Gestaltung der Zukunft der digitalen Bildung und Cybersicherheit in Aserbaidschan spricht.

WERBUNG

Nariman Aliyev, Leiter des Cybersicherheitsprogramms der Code Academy, reflektiert über das wichtige Ziel der Code Academy, die Zukunft der digitalen Kompetenz und Cybersicherheit in Aserbaidschan zu gestalten. Seit er vor sechs Jahren an die Akademie kam, hat Aliyev sowohl die strategische Ausrichtung des Cybersicherheitsprogramms als auch die Entwicklung des Lehrplans überwacht. Die Code Academy hat fast 10 000 junge Menschen in verschiedenen Disziplinen ausgebildet, darunter IT, Programmierung, Digital Marketing, Design und Cybersicherheit.

Aliyev unterstreicht die Bedeutung der digitalen Kompetenz als grundlegende Fähigkeit im heutigen digitalen Zeitalter, nicht nur für den Erfolg in technischen Bereichen, sondern auch für die Unterscheidung von echten Informationen und Fehlinformationen im Internet. Er betont, dass menschliches Versagen oft das schwächste Glied in der Cybersicherheit ist, und erzählt eine Anekdote über eine bedeutende Sicherheitsverletzung, die durch ein einfaches Versehen verursacht wurde und ein Unternehmen über 2 Milliarden Dollar kostete.

Für Aliyev ist das Unterrichten eine Leidenschaft, die bis in seine Kindheit zurückgeht. Er betrachtet seine Studentinnen und Studenten als Projekte und ist stolz auf ihre berufliche Entwicklung und ihren Beitrag zur Branche. IT und Industrie 4.0 sind bereits da und Aliyev ist zuversichtlich, dass die an der Code Academy geförderten Talente Aserbaidschan in eine technologisch fortschrittliche und sichere Zukunft führen werden.