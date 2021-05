Wir bauen unser Viehfutter selbst an, aber es ist viel zu wenig, verglichen mit dem, was wir wirklich brauchen. Fast das gesamte Viehfutter kommt von außerhalb, das treibt die Kosten. Aber es hilft, dass Mykonos eine sehr touristische Insel ist: die lokalen Märkte, Hotels, alle Händler unterstützen uns. Sie sehen, wie hochwertig unsere Produkte sind, denn alles liegt in einer Hand: Vom melken bis zum Produkt im Regal, es ist ein kontrollierter Prozess, und deshalb sind wir erfolgreich.