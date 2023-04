Von euronews

Ob Rennrad, Mountainbike, Gravel oder E-Bike, die Türkei hat viel zu bieten, und für Aydin Ayhan Güney von der Agentur Argeus Travel and Events hat das angenehme Klima viel damit zu tun.

"Türkiye bietet das ganze Jahr über die Möglichkeit zum biken. Die Süd- und Westküste des Landes sind in den kalten Wintermonaten sehr gut zum Radfahren geeignet. An der Schwarzmeerküste herrschen in den heißen Sommermonaten gute Wetterbedingungen. Die Frühlings- und Herbstmonate sind in der Zentraltürkei ideal".

"Die Bedingungen sind für professionelle Fahrer ebenso attraktiv wie für Urlauber. Die Gegend um Antalya bietet im Winter viele hochwertige All-inclusive-Hotels zu extrem günstigen Preisen. Deshalb kommen viele Profi- und Amateur-Radsportteams für Wintercamps in die Türkiye. Skigebiete wie Erciyes und Palandöken in der Zentraltürkei sind aufgrund ihrer Höhenlage ebenfalls ein bevorzugtes Ziel für Trainingslager im Sommer."

Aydin Ayhan Güney, Argeus Travel and Events

Neben dem guten Wetter im ganzen Land gibt es unzählige Unterkunftsmöglichkeiten zu sehr günstigen Preisen, vor allem in der touristischen Nebensaison.

Unterkünfte speziell für Biker

Die Türkei will den Bike-Tourismus als nachhaltige Art, das Land zu erkunden, fördern. Es wurde ein Akkreditierungszertifikat für fahrradfreundliche Beherbergungsbetriebe eingeführt.

Hotels, die sich akkreditieren lassen wollen, müssen unter anderem einen sicheren Abstellplatz für Fahrräder sowie einen Fahrradpflege- und -reparaturbereich und Wartungsgerät bereitstellen, Mitarbeiter beschäftigen, die sich mit den Radwegen in der Umgebung auskennen und Informationen über Straßenzustand und Wettervorhersagen geben können, und sogar Menüs anbieten, die für Radfahrer geeignet sind.

Aussicht auf der Eurovelo-Radroute bei Izmir GoTürkiye

Das Ministerium für Kultur und Tourismus und die Türkiye Tourism Promotion and Development Agency (TGA), die das Akkreditierungssystem 2020 gemeinsam ins Leben gerufen haben, haben bereits mehrere fahrradfreundliche Unterkünfte zertifiziert.

Die reichen von luxuriösen Resorts am Meer wie dem Limak Atlantis Deluxe Hotel in Belek, Antalya, und seinem auf Sport spezialisierten Schwesterhotel, dem 97.000 Quadratmeter großen Limak Arcadia Sport Resort Hotel. Das verfügt über Einrichtungen für Fußball, Basketball, Volleyball, Judo, Tennis, Rugby und Baseball sowie für Radfahrer. Hier werden auch Turniere und Trainingslager veranstaltet. Zu den weiteren Optionen gehören Spa- und Wellness-Hotels wie das Korel Thermal Resort in der Nähe von Afyon oder das am Strand gelegene Hapimag Sea Garden Resort in Bodrum.

In die Gänge kommen - die besten Strecken in der Türkei

Für Aydin ist das eine einfache Frage: "Das beste Gebiet zum Radfahren in der Türkei und wahrscheinlich auf der ganzen Welt ist Kappadokien. Mit seiner einzigartigen Landschaft, seiner Geschichte, seiner anatolischen Kultur und seinem grenzenlosen Offroad-Netz ist es ein wahres Paradies für Radfahrer, insbesondere für Mountainbiker und Gravel-Biker."

Mit dem Rad durch Kappadokien GoTürkiye

Die Region, die zum Unesco-Welterbe gehört, bietet zahlreiche Möglichkeiten für Straßen-, Gravel- und Mountainbiker.

Straßenrouten führen durch Kayseri, Erciyes und Develi, Mountainbike-Strecken wie Ürgüp-Ortahisar-Ürgüp durch Weinberge, die sich perfekt für eine erfrischende Pause eignen; Ürgüp-Damsa-Damm-Ürgüp, auf der man Höhlenkirchen aus dem 10. Jahrhundert besichtigen kann, und eine leichte Tour von Güzelyurt durch die Ihlara-Schlucht zur unterirdischen Stadt Derinkuyu.

Das europäische Radroutennetz EuroVelo - 17 Routen mit einer Gesamtlänge von 90.000 km auf dem gesamten Kontinent - hat vor kurzem die Route 8, seine Mittelmeerroute, auf die Türkei ausgedehnt, wo sie 500 km entlang der Küste der Halbinsel İzmir verläuft und die Geschichte der Siedlungen von den antiken Ioniern bis zum Osmanischen Reich nachzeichnet. Biker können an zwei der wichtigsten antiken Städte der Region entlang radeln, den UNESCO-Welterbestätten Pergamon und Ephesus.

Marmaris bietet sanftere Strecken, die für Gravel- und E-Bikes geeignet sind, sowie Herausforderungen für Straßen- und Mountainbiker, während die Gegend um Köyceğiz, Ortaca und Dalaman sowohl für Mountainbikes als auch für E-Bikes geeignet ist - durch Wälder mit seltenen Eukalyptusbäumen, entlang von Flüssen und um Seen und vorbei an antiken Felsengräbern.

Aydin meint, die jüngsten Bemühungen des Landes zur Förderung des Radtourismus hätten sich ausgezahlt, und er erwartet, dass der Sektor weiter wachsen wird.

"Ich mache seit über 30 Jahren Radreisen. Zu Anfang war es sehr schwierig, denn Fahrräder galten als Kinderspielzeug. Aber jetzt gibt es mehr Menschen, die Rad fahren und es als Fortbewegungsmittel und Sportgerät nutzen. Wir sind noch nicht da, wo wir hinwollen, aber die Zahl steigt schnell, vor allem in den letzten fünf Jahren."

