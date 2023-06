Von euronews

Während Touristen eher den Westen Kretas bevorzugen, bietet die Ostseite wilde Wanderungen und Bootsausflüge auf traditionellen Fischerkuttern.

"Nur ein kleines bisschen Olivenöl", sagt der kretische Koch Giannis Kallivretakis, bevor er die goldene Flüssigkeit in eine Pfanne spritzt, bis sie fast einen Zentimeter hoch steht.

Lokales kretisches Olivenöl scheint in jedem traditionellen Gericht auf der Insel enthalten zu sein, einschließlich Kuchen und Desserts, und die meisten Kreter haben ihre eigenen Olivenhaine, die sie in den kälteren Monaten, wenn die Touristen die Insel meiden, bewirtschaften.

"Olivenbäume sind der wertvollste Besitz, den wir haben", fügt Kallivretakis hinzu

Kallivretakis leitet Kochkurse im Blue Palace, einem Resort auf der weniger besuchten Ostseite der größten griechischen Insel.

Während Touristen eher den Westen Kretas bevorzugen, bietet die Ostseite Erlebnisse auf dem Bauernhof, wilde Wanderungen und Bootsfahrten auf traditionellen Fischerbooten.

Hier erfahren Sie, wie Sie die Insel ohne die Menschenmassen genießen können

Ein kretischer Kochkurs bietet einen Einblick in die bemerkenswerte Selbstversorgung der Inselbewohner. Sie ist hier seit langem von grundlegender Bedeutung, nicht zuletzt, weil die Kreter durch eine Reihe von Eroberungen - Römer, Byzantiner, Araber, Venezianer und osmanische Türken - gelernt haben, sich auf das Land zu verlassen.

Für einen schnellen Snack beginnt Kallivretakis mit felsenfestem Brot aus Johannisbrotmehl. Johannisbrotbäume und ihre langen braunen Schoten wachsen überall auf der Insel, und das Hotel bezieht das Mehl aus einer nahe gelegenen Mühle.

Kallivretakis belegt die Brotstücke mit zerdrückten Tomaten, die auf der Lassithi-Hochebene im Landesinneren angebaut werden, einer Kapernsorte und einem großzügigen Schluck Olivenöl.

Vor dem Abendessen essen die Kreter Johannisbrot mit Tomaten und Olivenöl. Yevheniia

Er stammt aus einem kleinen Dorf in Küstennähe und besitzt 350 Olivenbäume. "Olivenöl ist sehr vorteilhaft für unseren Körper", bemerkt er und zeigt seine gesunden Nägel zur Begutachtung.

Im griechischen Salat sollte kein grüner Salat vorkommen, warnt Kallivretakis. Stattdessen kombiniert er rote Zwiebeln, grüne Paprika, Tomaten, Oliven und Feta (alles von der Insel) mit dem allgegenwärtigen Öl und dem Saft von unreifen Trauben.

"Dieses Gemüse hat ein Aroma, wie Sie es noch nie zuvor gerochen haben", sagt er, während er die Schüssel herumschwenkt, und er hat Recht.

Die Krönung des Ganzen sind die Dolmades. Kallivretakis legt ein Weinblatt auf seine umgedrehte Handfläche und zeigt, wie man eine Prise ungekochten Reis, Zucchini und Zwiebeln nimmt, in die Mitte legt und zu einem hübschen Päckchen aufrollt.

Nach einer halben Stunde im Ofen und in Brühe eingeweicht, sind sie ein köstlicher, krautiger Bissen mit einem angenehmen Zitronengeschmack.

Besuchen Sie Kretas Festungsinsel auf einem renovierten Fischerboot

Von der luftigen Barterrasse und den meisten Räumen des Blue Palace, wo Kallivretakis Kochkurse gibt, hat man einen filmreifen Blick auf Spinalonga.

Die Insel zieht Geschichtsinteressierte mit ihren spektakulär erhaltenen Verteidigungsmauern an, die von den Venezianern im 16. Jahrhundert als Reaktion auf die aufkommende Bedrohung durch eine türkische Invasion errichtet wurden.

Nach einer Zeit unter den Osmanen wurde die Insel von 1903 bis 1957 zu einer Leprakolonie. Die heute unbewohnte Insel wird als Weltkulturerbe gehandelt.

Die Insel Spinalonga verfügt über spektakulär erhaltene Verteidigungsmauern, die im 16. Jahrhundert von den Venezianern errichtet wurden. Joshua Kettle

Die Insel Spinalonga verfügt über spektakulär erhaltene Verteidigungsmauern, die von den Venezianern im 16. Jahrhundert errichtet wurden.

Sie können einen Besuch der Insel mit einer Bootsfahrt verbinden. Der einheimische Seemann Giorgos nimmt die Gäste auf seinem 25 Jahre alten, renovierten Fischerboot mit und kennt die besten Plätze für ein einsames Bad in der kobaltblauen Ägäis. Sein Unternehmen Meraki bietet Bootstouren an, die regelmäßig von der Hafenstadt Elounda aus starten.

Wandern Sie auf Kreta auf Wildblumenpfaden und durch tiefe Schluchten.

Im Landesinneren ist die Ostseite Kretas ein idealer Ort zum Wandern. Im Frühling schlängeln sich die Wege durch duftende Wildblumen und Kräuter wie Oregano und Salbei, die die Küche der Insel beleben oder den Tee würzen.

Am östlichsten Punkt der Insel liegt das Dorf Zakros des Küchenchefs Kallivretakis, am Ende des Fernwanderwegs E4, der in Andalusien beginnt und durch mehrere europäische Länder bis nach Zypern führt.

Der felsige Weg durch die Schlucht führt zu den Richtis-Fällen, die sich über ein üppiges Moosdach in ein türkisfarbenes Becken ergießen, das zu einem eiskalten Sprung einlädt ankarb/Getty Images/iStockphoto

Sie können im oberen Zakros mit seinen weißen Häusern und einigen Tavernen beginnen und durch wilden Thymian, in dem es von Bienen wimmelt, in die Zakros-Schlucht hinabsteigen.

Beim Überqueren der oberen Kämme können Sie weit unten die antiken Überreste der Marmorsäulen und Zeremonienbecken des einst prächtigen minoischen Palastes von Zakros sehen. Die Wanderung endet in der Bucht von Kato mit ihrem ruhigen Kieselstrand.

Alternativ kann man vom Dorf Kavousi aus zur antiken minoischen Siedlung Azoria hinaufwandern, in der einer der ältesten Olivenbäume der Welt steht. Das 3000 Jahre alte Exemplar lieferte die Zweige für die Sieger der Olympischen Spiele, die 2004 in Athen stattfanden.

Von hier aus geht es über eine gewundene Holztreppe hinunter zur Mündung der tiefen Richtis-Schlucht, die zu einem UNESCO Global Geopark gehört.

Während Sie am sonnenüberfluteten Wasser entlang wandern, sind die einzigen Geräusche das Gurgeln des Flusses, das Zwitschern der Vögel über Ihnen und das ferne Rauschen eines Wasserfalls.

Der felsige Weg durch die Schlucht führt zu den Richtis-Wasserfällen, die sich über ein üppiges Moosdach in ein türkisfarbenes Becken ergießen, das zu einem mutigen Sprung ins Wasser einlädt.