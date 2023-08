Innerhalb 90 Sekunden: Was passiert bei einer Flugzeug-Evakuierung?

Eine Flugbegleiterin verrät, wie es sich anfühlt, eine Flugzeug-Evakuierung zu erleben. Dabei werden auch Passagiere zu Hilfe gebeten.

Wahrscheinlich haben viele von uns noch nie eine Flugzeug-Evakuierung mitgemacht. Generell denken wir sicherlich, dass wir dank der Sicherheitseinweisungen, die wir an Bord erhalten haben, wissen, was in einer solchen Situation zu tun ist.

Aber was wäre, wenn es wirklich dazu käme? Wie würde die Evakuierung eines Flugzeugs tatsächlich ablaufen?

CiCi in the Sky ist Flugbegleiterin, Immobilienmaklerin und Social-Media-Influencerin und hat einen Insider-Tipp. Dank ihres Jobs als Flugbegleiterin bei Delta Airlines gewährt sie ihren Followern einen Blick hinter die Kulissen der Luftfahrtindustrie.

In ihrem Blog und auf ihren Social-Media-Accounts dokumentiert sie ihre Reiseerfahrungen und gewährte kürzlich Einblicke in einen Zwischenfall am Flughafen Atlanta, wo der Reifen einer Boeing 757 bei der Landung Feuer fing.

Bei einer Flugzeug-Evakuierung muss man fast alles zurücklassen. CiCi betont, was uns alle Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter bei der Einweisung vor dem Flug sagen: Nehmen Sie beim Verlassen des Flugzeugs nichts mit.

In dem Video sieht man einige Passagiere, die ihre Handys mitnehmen. CiCi sagt, dass dies in Ordnung sei, weil dabei etwa nicht andere Passagiere beim Verlassen des Flugzeugs behindert würden, wie es beispielsweise bei Gepäckstücken der Fall wäre.

Welcher Passagier muss anderen helfen?

Es liegt auf der Hand, dass Sie bei einer Evakuierung am meisten helfen können, wenn Sie das tun, was die Flugbegleiter Ihnen sagen: Bleiben Sie ruhig, folgen Sie ihren Anweisungen zu den Ausgängen und benutzen Sie die Rutsche. Einige Passagiere könnten jedoch gebeten werden, mitzuhelfen.

CiCi weist auf die so genannten ABPs (able bodied persons) hin, d.h. Passagiere, die ausgewählt werden, um die Flugbesatzung bei einer Evakuierung zu unterstützen. In dem von CiCi gezeigten Video aus Atlanta wurden die ABPs eingesetzt, um den Passagieren von der Unterseite der Rutschen zu helfen.

Wie werden diese Menschen ausgewählt? CiCi zufolge beurteilt die Flugbesatzung die Fähigkeit der Passagiere, in einem Notfall zu helfen, wenn sie das Flugzeug betreten.

Das Global Information Aviation Network (GAIN) sagt, dass die beste Wahl für ABPs (vielleicht wenig überraschend) außerdienstliche Besatzungsmitglieder, Militärangehörige, Notdienstmitarbeiter und medizinisches Fachpersonal sind. Gespräche zwischen der Flugbesatzung und den Fluggästen können ebenfalls dazu beitragen, herauszufinden, wer im Notfall um Hilfe gebeten werden würde.

Zu den typischen Aufgaben von Flugbegleitern gehören die Bedienung eines Ausstiegs, die Hilfe beim Verlassen des Flugzeugs am Boden und die Begleitung und Unterstützung von Fluggästen, die Hilfe bei der Evakuierung benötigen könnten.

Vertrauen Sie bei einer Evakuierung immer der Flugbesatzung

Das Wichtigste bei einer Evakuierung ist, ruhig zu bleiben. Die meisten Flugbegleiter durchlaufen eine monatelange Ausbildung, während es Jahre dauern kann, sich für eine kommerzielle Pilotenlizenz zu qualifizieren.

Das bedeutet, dass das gesamte Bordpersonal für den Umgang mit Notfallsituationen geschult ist und weiß, wie man sich vor, während und nach einem Flug am besten um die Passagiere kümmert.

Passengers were forced to evacuate Delta flight DL1437 after it landed at Atlanta yesterday. A tyre blew on landing, which then caused a fire….@RadarBoxCompic.twitter.com/nXnymWGclg — Flight Emergency (@FlightEmergency) August 3, 2023

Wie häufig kommt es zu Evakuierungen von Flugzeugen?

Flugzeug-Evakuierungen sind äußerst selten. Nach Angaben der Federal Aviation Authority (FAA) finden weltweit etwa 30 Evakuierungen pro Jahr statt.

Verglichen mit der Anzahl der Flugzeuge am Himmel - nach Angaben der International Air Transport Association (IATA) waren es im Jahr 2019 fast 39 Millionen Flüge - ist das unglaublich selten.

Sollten Sie jedoch ein Flugzeug evakuieren müssen, können Sie sicher sein, dass dies schnell geschieht. Damit ein Flugzeughersteller sicherstellen kann, dass seine Fahrzeuge die erforderlichen Sicherheitstests bestehen, müssen die Flugzeuge in der Lage sein, alle Passagiere innerhalb von 90 Sekunden in Sicherheit zu bringen.