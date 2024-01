Von einer "Eisenbahnkathedrale" bis zu einer unterirdischen Kunstausstellung: Planen Sie Ihre nächste Zugreise rund um diese schönen Bahnhöfe in Europa.

Vielleicht sind Sie versucht, Ihr nächstes Zugabenteuer anhand der vielen neuen Zugstrecken zu planen, die in ganz Europa entstehen.

Aber was wäre, wenn wir Ihnen sagen würden, dass Sie den Glanz des Zugreisens auch erleben können, ohne den Bahnhof zu verlassen?

Von einer historischen "Eisenbahnkathedrale" bis hin zu einer unterirdischen Kunstinstallation - das sind die schönsten Bahnhöfe in Europa, die Sie sich auf Ihrer Reise ansehen sollten.

Antwerpen-Centraal in Antwerpen, Belgien Canva

Antwerpen-Centraal in Antwerpen, Belgien: ein Verkehrstempel

Der Hauptbahnhof von Antwerpen ist einer der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte Belgiens und bietet Hochgeschwindigkeitsverbindungen nach Amsterdam, Paris und Marseille.

Er ist in einem eklektischen Gebäude untergebracht, das der belgische Architekt Louis Delacenserie Ende des 19. Jahrhunderts in Anlehnung an Neorenaissance, Jugendstil und Barock entworfen hat.

Die riesige Kuppel über dem Wartesaal hat dem Bahnhof den Spitznamen Spoorwegkathedraal - 'Eisenbahnkathedrale' - eingebracht.

Marmor, hoch aufragende Säulen und filigrane Eisenarbeiten umrahmen die Bahnhofsuhr und geben den Weg frei für die hohen gläsernen Zughallen, die ursprünglich dazu gedacht waren, den Rauch der Dampflokomotiven abzuführen.

Die Hungerbergbahn in Innsbruck, Österreich. Canva

Der Hungerburg-Bahnhof in Innsbruck, Österreich: Ein alpines Wunder

Die Hungerbergbahn, die vom Stadtzentrum Innsbrucks zum Startpunkt der Seegrube-Seilbahn führt, passiert vier Stationen, die von der Londoner Architektin Zaha Hadid entworfen wurden.

Die futuristische Hungerburg-Station hebt sich von der natürlichen Kulisse des Alpenparks Karwendel ab und bietet ein Tor zu Österreichs Wanderwegen, Skipisten und Bergen. Das geschwungene Glasdach scheint an Ort und Stelle zu schweben und ahmt mit seiner fließenden, eisigen Oberfläche die Berge in der Ferne nach.

Estación de Atocha in Madrid, Spanien Canva

Estación de Atocha in Madrid, Spanien: Ein tropischer Dschungel

Der verkehrsreichste Bahnhof Spaniens ist zwar imposant, aber von außen nicht besonders bemerkenswert. Im Inneren sorgt ein tropisches Gewächshaus für den "Wow-Faktor".

Bevor Sie sich zum modernen Kopfbahnhof nebenan begeben, um einen Hochgeschwindigkeitszug nach Barcelona, Málaga oder Alicante zu nehmen, sollten Sie einen Kaffee trinken und den üppigen Garten bewundern, der den verlassenen alten Teil des Bahnhofs füllt.

Tausende Pflanzen und Blumen aus allen Teilen der Welt geben Ihnen ein Gefühl der Gelassenheit, während Sie Ihre Reise antreten.

Gare do Oriente in Lissabon, Portugal. Canva

Gare do Oriente in Lissabon, Portugal: Ein modernistisches Wunderwerk

Von den verwinkelten Gassen der Alfama bis zu den köstlichen Essensständen des Time Out Market - Lissabon ist reif für Entdeckungen.

Doch wer mit dem Zug in die portugiesische Hauptstadt kommt, erlebt ein weniger bekanntes Spektakel: den Gare do Oriente.

Der vom spanischen Architekten Santiago Calatrava entworfene intermodale Verkehrsknotenpunkt wurde rechtzeitig zur Weltausstellung Expo '98 gebaut. Mit seinen Gittern aus Glas und Metall ist das modernistische Bauwerk ein echter Blickfang.

Er beherbergt eine Lissaboner Metrostation, Hochgeschwindigkeits-Pendler- und Regionalbahnlinien, einen Busbahnhof und ein Einkaufszentrum.

King's Cross Station in London, England. Canva

King's Cross Station in London, England: Eine Lektion in Sachen Restaurierung

Die King's Cross Station in London steht unter Denkmalschutz (Grade I), was auf ihre außergewöhnliche architektonische und historische Bedeutung hinweist. Umso anspruchsvoller - und beeindruckender - war seine moderne Umgestaltung.

Ein dramatisches wellenförmiges Dach erhebt sich über die westliche Bahnhofshalle. Es wurde zusammen mit der sorgfältig restaurierten Originalfassade rechtzeitig zu den Olympischen Spielen 2012 enthüllt.

Das Projekt hat in den vergangenen zehn Jahren die Erneuerung des gesamten Gebiets angestoßen und dafür gesorgt, dass der Bahnhof nicht nur als Tor zum Norden und als Heimat von Harry Potters Bahnsteig 9 ¾ bekannt ist.

Toledo Station in Neapel, Italien Canva

Der Bahnhof Toledo in Neapel, Italien: Kunst unter den Straßen der Stadt

Ein schimmerndes Meer von blauen Mosaiken tief unter einem alten Viertel von Neapel hat der Gegend einen kreativen Impuls gegeben.

Die U-Bahn-Station Toledo, die über eine 40 Meter lange Rolltreppe zu erreichen ist, ist Teil des Projekts Stazioni dell'Arte (Kunststationen), in dessen Rahmen international renommierte Architekten und Designer die U-Bahn-Stationen der Linie 1 gestaltet haben.

Bevor man in die vom Meer inspirierten Tiefen des Bahnhofs gelangt, kommt man an Mosaiken zur Geschichte der Stadt und an sonnengelben Displays vorbei.

São Bento in Porto, Portugal. Canva

São Bento in Porto, Portugal: Für schillernden Azulejo

Portugal ist bekannt für seine hübschen Azulejo-Kacheln - einige der beeindruckendsten davon finden Sie im Bahnhof São Bento in Porto.

Rund 22.000 Kacheln bilden die 551 Quadratmeter großen Tafeln, auf denen Szenen aus der portugiesischen Geschichte und dem ländlichen Leben dargestellt sind. Sie wurden von dem bekannten Künstler und Töpfer Jorge Colaço entworfen und bemalt und 1903 enthüllt.

Rotterdam Centraal Station in Rotterdam, Niederlande Canva

Rotterdam Centraal Station in Rotterdam, Niederlande: Ein nachhaltiger Knotenpunkt

Nach der Zerstörung durch Bombenangriffe im Zweiten Weltkrieg stürzte sich Rotterdam kopfüber in die Zukunft und setzte auf modernes Design.

Die neueste Version der Centraal Station, die 2014 eingeweiht wurde, zeichnet sich durch eine imposante Fassade aus Glas und Metall aus, die einer warmen und einladenden Inneneinrichtung aus Holz weicht.

Die Bahnsteige, auf denen Hochgeschwindigkeitszüge nach Amsterdam, Brüssel und Paris verkehren, werden von Glasdecken mit Licht durchflutet, die mit einem der größten Dachsolarprojekte in Europa ausgestattet sind. Der Bahnhof bietet Abstellmöglichkeiten für mehr als 5.000 Fahrräder, um das nachhaltige Bild zu vervollständigen.