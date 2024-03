🚂 Sie lassen sich von den Preisen für Zugreisen abschrecken? Der CEO von Rail Europe verrät Ihnen, wie Sie das beste Angebot finden.

Bjorn Bender, CEO von Rail Europe, ist ein Mann, der sich mit Zügen auskennt. Allein im letzten Jahr ist er rund 75.000 Kilometer durch Europa gereist.

Für ihn ist die Bahn "nicht nur ein Transportmittel von A nach B, sondern ein zweites Zuhause. Es ist mein Büro, in dem ich meine Arbeit wirklich erledigen kann.

Seit der Corona-Pandemie hat das Interesse an Bahnreisen wieder zugenommen, da die Reisenden näher an ihrem Wohnort bleiben wollen und viele versuchen, die negativen Auswirkungen von Flugreisen auf die Umwelt zu mindern. Die Nachfrage ist weltweit gestiegen, was sich auch in den Fahrkartenverkäufen widerspiegelt, wie Bjorn Bender festgestellt hat.

"Die Nachfrage nach Mobilität ist enorm und nimmt weltweit zu", sagt er. "Die Bahnindustrie wächst - in ganz Europa und im grenzüberschreitenden Verkehr ist sie vielleicht um 20 Prozent gestiegen.

Für Rail Europe war 2023 "ein erstaunliches Jahr". Bender teilte mit, dass das Unternehmen im Vergleich zu 2022 ein Umsatzwachstum von 66 Prozent und im Vergleich zu 2019 ein Wachstum von 75-80 Prozent verzeichnete.

Trotz der großen Nachfrage haben viele Menschen immer noch den Eindruck, dass Bahntickets teuer sind, was nach Ansicht von Bender nicht stimmt.

Mit Euronews Travel teilt er sein Insiderwissen darüber, wie man bei der Buchung von Zugreisen am besten spart.

Buchen Sie Zugtickets nicht direkt

Der erste Tipp von Bender ist, nicht direkt bei den Bahnanbietern zu buchen. Er vergleicht die Erfahrung mit der Buchung von Flügen: "Normalerweise bucht man nicht direkt auf der Website einer Fluggesellschaft - zumindest würde ich das nicht tun. Ich vergleiche die Preise zum Beispiel auf Skyscanner oder Kayak".

Vergleichsseiten oder Seiten, die Ticketpreise von mehreren Anbietern bereitstellen, zeigen den Reisenden die meisten Optionen und die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Strecken und Tarifen zu wählen.

"Wenn ich von Frankfurt nach New York reisen möchte, ist es mir egal, ob ich dann bei Delta, United oder Lufthansa sitze", so Bender weiter.

Er glaubt, dass sich diese Einstellung zur Buchung von Zugreisen in Europa gerade erst durchsetzt. "Wir kommen in Europa mehr und mehr in dieses Umfeld hinein - mit gegenseitig agnostischen Plattformen, mit Akteuren wie uns, die Preise und Tarife vergleichen und Vorschläge machen, die auf den individuellen Bedürfnissen des Reisenden basieren."

Buchen Sie Zugtickets sieben bis 12 Wochen vor Ihrem Reisedatum

Es ist allgemein bekannt, dass Reisen umso günstiger sind, je früher man sie bucht. Aber genau wie bei Flugreisen gibt es in der Regel ein goldenes Zeitfenster, in dem die Preise für Bahntickets am niedrigsten sind.

"Ich würde sagen, dass eine Buchung zwischen sieben und 12 Wochen im Voraus eine gute Spanne ist", rät Bender. Ein wertvoller Einblick, aber für wie lange? Denn die Dinge, so sagt er, ändern sich.

"Früher gab es nur eine sehr begrenzte Anzahl von Spartarifen für Hochgeschwindigkeitszüge. Jetzt kann ich 30 Minuten vor der Abfahrt für jede Fluggesellschaft einen Spartarif buchen."

Das Sparen bei den Fahrkarten hängt auch davon ab, wohin und wann man reisen möchte. Es ist keine Überraschung, dass ein Zug am Montagmorgen teurer ist als am Dienstag, und manchmal ist es einfach nicht realistisch, ein Schnäppchen zu machen.

Planen Sie Zwischenstopps auf Ihrer Zugstrecke ein

Non-Stop-Verbindungen sind zwar schneller - und damit attraktiver - aber auch teurer.

"Wenn Sie bereit sind, einmal umzusteigen, erhöht sich die Chance, einen günstigeren Preis zu finden", sagt Bender.

Das ist bei Flugtarifen gang und gäbe, und bei Zügen scheint es nicht anders zu sein. Mit etwas Recherche ist es möglich, einfache Verbindungen mit relativ kurzen Wartezeiten zu finden, so dass die Auswirkungen auf Ihre Reise insgesamt minimal sind, die Ersparnisse jedoch beträchtlich sein können.

Nehmen Sie an Treueprogrammen teil und kaufen Sie Zugfahrkarten und Bahncards

"Treueprogramme, insbesondere im grenzüberschreitenden Verkehr, erhöhen die Chance auf günstigere Tarife", sagt Bender.

Gleiches gilt für Bahnpässe und Bahnkarten. "Wenn Sie mit Ihrer Familie in den Sommerurlaub fahren, haben Sie die Möglichkeit, fast ganz Europa zu bereisen - für ein paar hundert Euro für vier Wochen".

Bender glaubt, dass die Verfügbarkeit und Nützlichkeit von Bahnkarten und Abonnements in Europa immer noch unterschätzt wird.

"Es gibt viele Möglichkeiten, aber die Informationen, selbst für Europäer, sind noch nicht so hoch. Es liegt viel an uns, an den Anbietern, alle Hinweise zu verbreiten und wirklich ein Begleiter für die Reisenden zu sein, von der Inspiration bis zum After-Sales."