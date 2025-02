Der Leiter des Reiseanbieters erklärte, die italienischen Anbieter hätten "kurzerhand ihre Meinung geändert".

Die Jungfernfahrt eines Nachtzugs von Brüssel nach Venedig erreichte gestern aufgrund von Problemen an der italienischen Grenze nicht ihr endgültiges Ziel.

Stattdessen hielt der Zug in Innsbruck, Österreich, 313 km vor dem Ziel und die Passagiere mussten in einen anderen Zug umsteigen, um ihre Reise nach Venedig zu beenden.

Der Zugbetreiber European Sleeper bezeichnete die neue Strecke als "bedeutenden Meilenstein" für das Unternehmen und erklärte, es sei "seine Mission, Europas Städte wieder nachts miteinander zu verbinden und den Reisenden mehr Möglichkeiten für eine nachhaltige und komfortable Reise zu bieten".

Innsbruck sollte dabei eigentlich ein "prominenter Halt" und nicht das Endziel des Zuges sein.

Es schien, als wäre alles geregelt

Elmer van Buuren, einer der beiden Gründer des niederländischen Privatbahnunternehmens European Sleeper, erklärte gegenüber der niederländischen Zeitung De Telegraaf, dass die italienische Bahn sie kaum informiert habe:

"Es hat neun Monate gedauert, Hunderte von Telefonaten und Treffen, um dieses Projekt zu starten. Wir haben separate Termine mit fünf ProRail-ähnlichen Diensten in jedem durchquerten Land vereinbart. Es schien alles geregelt zu sein, bis die Italiener letzte Woche ihre Meinung änderten und uns anriefen, um uns mitzuteilen, dass wir nicht über Bozen hinaus weiterfahren könnten. Nun konnten wir nicht einmal nach Italien einreisen. Sie haben keinen Grund dafür genannt. Das ist ein typisches Phänomen, vor allem bei den Eisenbahnen in Europa."

Warum wurde der Zug aufgehalten?

Mark Smith, Experte für Bahnreisen und Betreiber der Website "The Man in Seat 61", war im Zug. Er berichtet, dass die Lokomotiven, die den Zug nach Venedig hätten begleiten sollen, nicht verfügbar waren. European Sleeper sei erst am 4. Februar, einen Tag vor der Abfahrt des Zuges in Brüssel, über das Lokomotivproblem informiert worden.

"Der Zug sollte in Verona enden, weil zwei Lokomotiven benötigt werden, um den Zug in und aus Venedig zu begleiten. Das italienische Streckennetz in der Nähe von Venedig lässt keine leichten Lokomotivbewegungen mehr zu. Für diese Abfahrt konnten sie keine Lokomotiven bekommen, für spätere Abfahrten sollte das Problem gelöst sein", schrieb Mark Smith auf X.

"Vorgestern erhielten sie dann einen Anruf vom italienischen Betreiber, dass sie den Zug südlich von Innsbruck nicht weiterführen könnten. Auch hier hofft ES [European Sleeper], dies für spätere Abfahrten zu beheben. Es ist nicht einfach, einen Zug durch 5 Länder zu führen!"

Die Strecke des Nachtzugs Brüssel-Venedig European Sleeper

Der Zug war von Brüssel in Belgien nach Breda und Eindhoven in den Niederlanden gefahren, bevor er nach Köln und München in Deutschland weiterfuhr.

Was tun, wenn man den Nachtzug Brüssel-Venedig gebucht hat?

Die Nachtzüge Brüssel-Venedig verkehren derzeit im Februar und März.

Die Verbindung wird zweimal wöchentlich für sechs Hin- und Rückfahrten angeboten. Das Unternehmen sagt dazu: "Diese einzigartige Strecke ist ideal für Reisende, die Wintersport, Städtereisen, kulturelle Erlebnisse und den weltberühmten Karneval in Venedig erleben möchten".

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels war nicht klar, ob European Sleeper sicherstellen kann, dass die Lokomotiven, die für den Transport des Zuges innerhalb Italiens benötigt werden, verfügbar sein werden.

European Sleeper und das italienische Verkehrsministerium reagierten nicht sofort auf Anfragen zur Stellungnahme.

Grenzüberschreitender Zugverkehr in Europa ist heikel

Einige sehen die verkürzte Strecke des Nachtzugs als Ausdruck allgemeiner Probleme im grenzüberschreitenden Zugverkehr in Europa.

In der Vergangenheit war es für Behörden und Bahnbetreiber schwierig, ihre Dienste so zu koordinieren, dass die Züge nahtlos über die Grenzen fahren konnten, wie es bei Flügen der Fall ist. Dies wird als Hindernis für Reisende gesehen, die sich für den Zug statt für das Flugzeug entscheiden, obwohl ersterer wesentlich besser für das Klima ist.

Einem Bericht der Europäischen Kommission zufolge ist die Gesamtzahl der grenzüberschreitenden Personenfernverkehrsdienste in der EU zwischen 2001 und 2019 stagniert, insgesamt machen sie nur etwa sieben Prozent der Zugreisen in Europa aus.

Um die Zahl zu steigern, müsse die Planung einer Zugreise viel einfacher werden, so Victor Thévenet, Manager für Bahnpolitik bei "Transport and Environment" einer NGO für nachhaltige Mobilität.

"Die Menschen müssen in der Lage sein, verschiedene Bahnbetreiber zu kombinieren, und dafür müssen sie ihre verschiedenen Fahrkarten in einem einzigen Ticket haben", sagt er gegenüber Euronews Travel.

Die EU will Abhilfe schaffen

Derzeit gibt es kein Skyscanner-Äquivalent für Züge. Das macht die Buchung und Verwaltung internationaler Zugreisen schwierig und oft teurer.

Die EU will Abhilfe schaffen - und zwar in Form von neuen Rechtsvorschriften für multimodale, digitale Mobilitätsdienste. Sie wurden letztes Jahr verschoben, sollen dieses Jahr aber eine Lösung darstellen.

Mit der Maßnahme würde eine Plattform geschaffen werden, auf der man eine Fahrkarte für eine gesamte grenzüberschreitende Reise kaufen könnte, anstatt sich an mehrere nationale Betreiber wenden zu müssen. Außerdem würden die Rechte der Fahrgäste gestärkt werden, wenn sie einen Anschlusszug verpassen sollten.