Ein russischer Raketentreffer hat das Gebäude der Staatlichen Tierärztlichen Akademie in Charkiw beschädigt.

Nach Angaben der örtlichen Behörden schlug am späten Abend eine ballistische Rakete auf dem Gelände der Akademie ein. Der Einschlag verursachte einen 2,5 Meter tiefen Krater.

Augenzeugen berichteten, dass in der Nacht sechs starke Explosionen in Charkiw und seinen Außenbezirken zu hören waren. Die Polizei, die in das Gebiet entsandt wurde, bestätigte, dass die Russen Iskander-Raketen eingesetzt haben.