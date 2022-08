no comment

In Kalifornien hinterlässt das McKinney-Feuer Verwüstung. Diese Häuser im Ort Klamath River sind nur noch Ruinen. Zudem wurden dort zwei Leichen gefunden.

Das MyKinney-Feuer wütet in der Region seit Freitag. Seit dem hat es sich auf über 20.000 Hektar ausgebreitet. Es ist der bisher größte Brand in dem US-Bundesstaat in diesem Jahr.

Nach Angaben der Forstbehörde wurden über 5000 Anwohner:innen aufgefordert, die Gefahrenzone zu verlassen.