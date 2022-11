no comment

Erdrutsche und Überschwemmungen nach heftigen Regenfällen haben im Küstenstaat Anzoátegui im Osten Venezuelas mindestens sieben Todesopfer gefordert, wie die regionalen Behörden am Freitag mitteilten.

Sechs Leichen wurden in der Stadt Puerto La Cruz gefunden und eine weitere, die eines Kindes, in der nahegelegenen Stadt Guanta, so der Gouverneur des Bundesstaates, Luis Marcano.

"Mein Sohn war dort. Als der Erdrutsch kam, wurden er und die Frau, die sich um ihn und meine Tochter kümmerte, mitgerissen. Sie hat überlebt, aber mein Sohn ist ertrunken", berichtet Edwin Sánchez, der Vater des verstorbenen Kindes in Guanta, gegenüber der Nachrichtenagentur AP .

Rund 1.000 Rettungskräfte, Freiwillige und Beamte waren in Anzoátegui im Einsatz.

Fast 80 Menschen sind in den letzten Wochen aufgrund der starken Regenfälle im Land ums Leben gekommen, darunter 54 bei einem Erdrutsch am 8. Oktober in Las Tejerías, einer Stadt im nördlich-zentralen Bundesstaat Aragua.