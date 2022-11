Nach dem von Russland verkündeten Rückzug vom Westufer des Dnipros in der Region Cherson kehren offenbar ukrainische Einheiten in das Gebiet zurück. Aufnahmen von ukrainischen Kämpfern, die sich als "SSO AZOV" bezeichnen, zeigen Kinder, die ihre Ankunft begrüßen. Auf Telegramm-Nachrichten sagen die Kämpfer, sie seien Teil der Offensive in der Region. Russische Truppen würden bei ihrem Rückzug zerstörte Dörfer zurücklassen. Offiziell wurde zunächst nicht bestätigt, dass die Stadt Cherson wieder in ukrainischer Hand sei.