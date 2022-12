no comment

An drei gestreiften Fallschirmen segelte die Orion-Kapsel der US-Weltraumbehörde NASA in Richtung Pazifik und klatschte dann auf die Wasseroberfläche. Damit war das Unternehmen Artemis 1 beendet. Ein Schiff der US-Marine wird die Kapsel aus dem Meer fischen. Mitte November war sie ins All geschossen worden, um sie unter Weltraumbedingungen einem Probelauf zu unterziehen. Artemis 1 ist Teil des Vorhabens der Vereinigten Staaten, eines Tages wieder Menschen zum Mond zu schicken.