Argentinische Fans haben in Doha vor dem WM-Quartier der Funktionäre des argentinischen Fußballverbandes für ein zusätzliches Kontingent an Eintrittskarten für das Endspiel am Sonntag demonstriert. Laut Medienberichten haben die Schwarzmarktpreise für das Spektakel astronomische Höhen erreicht.