Menschenmassen haben in Mainz den traditionellen Karnevalsumzug am Rosenmontag verfolgt, der nach einer zweijährigen COVID-19-Pause erstmals wieder stattfand. Die knapp neun Kilometer lange Parade durch die rheinland-pfälzische Landeshauptstadt setzte sich um 11.11 Uhr Ortszeit in Bewegung.