Bereits am Wochenende mussten Tausende Menschen vor Überschwemmungen flüchten - nun wird der US-Bundesstaat Kalifornien erneut von heftigen Unwettern getroffen.

Für diesen Dienstag wurden "sehr starke" Regenfälle im Süden Kaliforniens vorhergesagt, besonders in der Region um die Städte Santa Barbara und Los Angeles. Der US-Wetterdienst warnte, es sei mit Hochwasser zu rechnen, da die Böden durch die Niederschläge der vergangenen Monate bereits gesättigt seien. Auch Schlammlawinen und Erdrutsche seien wahrscheinlich, hieß es.

Seit Januar wird der in der Vergangenheit oft von Trockenheit und Dürre geplagte Bundesstaat an der Westküste des Landes immer wieder von ungewöhnlich starken Niederschlägen heimgesucht.

In höheren Lagen Kaliforniens fiel ungewöhnlich viel Schnee. Am Wochenende brach ein Damm entlang des Flusses Pajaro in Zentralkalifornien südlich von Santa Cruz. Eine anliegende Gemeinde wurde überflutet, Anwohner wurden dazu aufgerufen, ihre Häuser zu verlassen und sich in höher gelegene Gebiete zu begeben.

Das Wasser des bevorstehenden Sturms wird wahrscheinlich wieder über den Deich des Pajaro Rivers fließen. Einsatzkräfte arbeiteten daran, Beschädigungen am Deich nicht noch größer werden zu lassen.

Der Fluss trennt die Bezirke Santa Cruz und Monterey, etwa 70 Meilen (110 Kilometer) südlich von San Francisco.

Grund für die starken Niederschläge ist ein Wetterphänomen mit dem Namen "atmosphärischer Fluss".

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes versteht man darunter "ein relativ schmales, gerichtetes Band feuchtegsättigter Luft", das bis zu 500 Kilometer breit und 2000 Kilometer lang sein könne. Solche Systeme transportierten einen großen Teil des Wasserdampfes außerhalb der Tropen.