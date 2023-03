Nur knapp verschlumpft: Blauer-weißer Weltrekordversuch scheitert am bretonischen Sauwetter

So viele blaue Menschen mit weißen Zipfelmützen gab es noch nie in der kleinen bretonischen Stadt Landerneau im Nordwesten Frankreichs, 25 km östlich von Brest. 2.600 Schlümpfe und Schlumpfinchen um genau zu sein versammelten sich am vergangenen Wochenendebei feindlichem Wetter, um den Weltrekord für das größte Treffen der blauen Comic-Figuren zu brechen.

Leider waren das ein par Schlümpfe zu wenig: Offiziell hält immer noch das deutsche Lauchringen an der deutsch-schweizerischen Grenze den Weltrekord für das größte Schlumpftreffen mit 2.762 Teilnehmern (am 16. Februar 2019).

Heftiger Wind und Regen verwandelten die eigentlich an schlechtes Wetter gewohnten Bretonen und Bretoninnen zu Frostbeulen. Auch die blaue Schminke hielt dem Wasserguss nicht lange stand.

"Der Regen hat einige Leute ein wenig abgekühlt. Aber das Wichtigste ist, dass wir eine super gute Zeit hatten", sagte Jules Lesieur, Co-Präsident des Landernauer Karnevalvereins. "Auf jeden Fall werden wir die größte Schlumpfversammlung im Regen sein", scherzte er.

Benoit Kermarec (59), Inhaber des Bar-Tabac Le Gavroche, weiße Mütze und blaues T-Shirt nahm es philosophisch."Es ist nett, es herrscht eine gute Stimmung. Alle finden es toll, so haben wir ein Ziel, an dem wir Spaß haben können. In Zeiten wie diesen ist das nicht einfach."

"Dass es solche kleinen Veranstaltungen gibt, tut den Leuten gut, das ist Balsam für die Seele. Wenn die Leute Spaß haben, ist das die Hauptsache", so die 25-jährige Schlumpfine Morgane Derrien.

Vor Deutschland wurde der Schlumpfrekord von Studenten in walisischen Swansea gehalten. Sie schafften 2009 den Einzug ins Guinnes Buch der Rekorde mit 2.510 Teilnehmer:innn in Blau-Weiß.